Nihat Kahveci kahroldu

A Milli takımımızın 24 yıllık özlemin ardından Dünya Kupası'ndaki ilk maçında D Grubu'nda Ay Yıldızlılarımız ağır bir yenilgi aldı. Avustralya karşısında hiçbir dönem rakibine üstünlük kuramayan Ay-yıldızlılar, Vancouver'dan 2-0'lık skorla ayrıldı. Maçın düdüğünün ardından ise stüdyodaki Nihat Kahveci saatlerce biriktirdiği hayal kırıklığını tek tek döktü.

"ÇOK GURURLUYDUK, ŞU AN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Yayına başlarken sesi titreyen Nihat Kahveci, duygu yüklü sözlerle açıklamalarına girdi. Turnuva öncesinde taşıdığı umut ve gururu çöken beklentileriyle kıyaslayan eski golcü, kişisel hayal kırıklığını saklamadan ortaya koydu

OYUNCU OYUNCU HESAP SORDU

Kahveci eleştirilerini geniş bir çerçeveye yaydı; tek bir ismi değil, sahaya çıkan tüm kadroyu sorguladı. Gol atması beklenen isimlerin etkisiz kaldığını, fiziksel üstünlükleriyle öne çıkması gereken oyuncuların o atletizmi sahaya taşıyamadığını, iyi şut atabileceği düşünülen futbolcuların isabetsiz kaldığını teker teker sıraladı:

Dakika 81, maç 2-0 olmuş. İsmail’le Zeki çıkıyor, Mert’le Salih giriyor. O an hocanın sınıfta kaldığı andır bende. Birbirimize şaşkın şaşkın baktık. Ne oluyor dedim. Bu kadarını beklemiyordum. O oyuncu değişiklikleri benim için hayal kırıklığı oldu. Hocamız da sahanın içindeki futbolcular gibiydi.

"AVUSTRALYA 100 DAKİKA AYNI ŞEYİ YAPTI, BİZ B PLANINI BİLE OYNAYAMADIK"

Rakibi de analiz eden Kahveci, Avustralya'nın tutarlılığına dikkat çekti. Set oyunu, fiziksel baskı ve ölüm kalım mücadelesi anlayışıyla sahaya çıkan Avustralyalıların bu planı eksiksiz hayata geçirdiğini söyleyen yorumcu, Türkiye'nin ise Vancouver'a nasıl geldiyse öyle oynadığını ve beklenen oyunun en alt versiyonunu bile sergileyemediğini vurguladı. Yenilginin niteliğine de dikkat çeken Kahveci, yenen gollerin de sıradan ve önlenebilir nitelikte olduğunun altını çizdi.