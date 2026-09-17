N'Golo Kante depremi: Kötü haber geldi

Kariyerine Fenerbahçe'de devam eden N'Golo Kante ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

RMC Sports'ta yer alan habere göre; Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak maçların aday kadrosunu cuma günü açıklayacak.

Fenerbahçe'de forma giyen 35 yaşındaki N'Golo Kante'nin aday kadroda yer almasının beklenmediği ifade edildi.

Fransa Milli Takımı ile 69 maça çıkan N'Golo Kante, 2 kez fileleri havalandırdı.

FRANSA TÜRKİYE'NİN RAKİBİ OLACAK

Zinedine Zidane'ın çalıştırdığı Fransa Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız ile karşı karşıya gelecek.

Fransa, Türkiye maçı sonrası Belçika ve İtalya ile karşı karşıya gelecek.

N'GOLO KANTE'NİN FRANSA KARİYERİ

N'Golo Kante, Fransa Milli Takımı'ndaki ilk maçına 2016 yılında Rusya karşısında çıktı. Aynı yıl Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan kadronun parçası olan deneyimli orta saha, 2018 Dünya Kupası'nda ise Fransa'nın şampiyonluğunda önemli rol üstlendi.

2022 Dünya Kupası'nı sakatlığı nedeniyle kaçıran Kante, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde yeniden milli takıma çağrıldı ve turnuvada 6 maçta forma giydi. Fransa Futbol Federasyonu verilerine göre Kante, milli takım kariyerinde 69 maça çıkıp 2 gol kaydetti.