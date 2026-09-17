Nerdee Filenin Sultanları nerdeee Filenin Efeleri: Milli felaket! 6 maçta 5 mağlubiyet

Voleybolda Filenin Sultanları Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu olurken, Filenin Efeleri hayal kırıklığı yarattı. Nerdee Filenin Sultanları nerdee Filenin Efeleri! Milli felaket! 6 maçta 5 mağlubiyet.

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki son maçında dünyada 50. sırada bulunan Letonya'ya 3-1 yenilerek elendi.

Filenin Efeleri, son 6 maçın 5'ini kaybetti. Avrupa Şampiyonası'nda ise sadece 1 galibiyet alabildi. Sonuçlar şöyle:

Türkiye-Almanya: 1-3

Türkiye-Fransa: 0-3

Türkiye-İsviçre: 3-0

Türkiye-Romanya: 1-3

Türkiye-Letonya: 1-3

Grubu 5. sırada bitiren milliler elendi.

4 SIRA BİRDEN DÜŞTÜ, 16. SIRAYA GERİLEDİ

Filenin Efeleri, bu sonuçlardan sonra dünya sıralamasında 14.55 puan kaybetti. 4 sıra birden düşerek 16. sıraya geriledi.

TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay, "Öncelikle bu sonuçtan dolayı camiamızdan ve de Türk halkından özür diliyoruz. Bu kadar kötü bir organizasyon yaşanmamış olması lazımdı" dedi.