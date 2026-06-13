Nee! Osimhen mi? Galatasaraylılar buna ne diyecek!

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'le ilgili transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez futbol yorumcusu Ertem Şener, aldığı bilgileri "Ben Galatasaray taraftarına soruyorum; buna ne diyeceksiniz" diyerek anlattı.

Osimhen'in gitme ihtimalinin bulunduğunu ileri süren Şener, şu ifadeleri kullandı:

REAL MADRİD İDDİASI

"Osimhen'in Galatasaray'dan gitme ihtimali olabileceğini düşünüyorum. Mourinho'nun Osimhen’i Real Madrid’e istediğini duydum.

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, seçim sırasında '150 milyon euroya bir oyuncuyla anlaştım' demişti. Galatasaray da Osimhen için bu parayı istiyor.

Buradan Galatasaray taraftarına soruyorum. Florentino Perez, 150 milyon Euro'yu gönderdi ve 'Ben Victor Osimhen’i alıyorum' dedi, ne diyorsunuz?"