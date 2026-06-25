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Halk TV Spor Necla Güngör Kırağası: Biz Atatürk'ün kızlarıyız

Necla Güngör Kırağası: Biz Atatürk'ün kızlarıyız

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, "Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün kızlarıyız ve onun açtığı yolda ilerlemeye çalışıyoruz" dedi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Necla Güngör Kırağası: Biz Atatürk'ün kızlarıyız

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda ilerlemeye çalıştıklarını söyledi.

Necla Güngör Kıragası: Tüm planlamamızı yaptıkNecla Güngör Kıragası: Tüm planlamamızı yaptık

Beinsports'ta yayınlanan Gün Ortası programına katılan Kırağası, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın gelişim sürecinde olduğunu belirterek, kadın futbolunun Türkiye’de daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

"TÜRK KADININI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Necla Güngör Kırağası, programda soruları yanıtlarken şu ifadeleri kullandı:

Necla Güngör Kırağası: Biz Atatürk'ün kızlarıyız - Resim : 2
"Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün kızlarıyız ve onun açtığı yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Biz, kadın futbolunda performans anlamında çok başarılı olmak istiyoruz ama en önemli ana hedeflerimizin ikincisi ya da eşit tuttuğumuz şey, Türk kadınını uluslararası mecrada en iyi şekilde temsil etmek."
Necla Güngör Kırağası, Türkiye'nin alt yapı takımlarında görev yaptı. 45 yaşındaki Kırağası, 2019 yılından bu yana da A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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