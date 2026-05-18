Beşiktaş'ta 22 yıllık Necip Uysal defteri resmen kapandı. Necip Uysal, kariyerini noktaladı!

Beşiktaş'ta sezon ortasında kadro dışı kalan ve takımdan ayrı çalışan Necip Uysal, futbolculuk kariyerini noktaladı.

Aralık 2025'te futbolu sezon sonunda bırakacağını açıklayan Beşiktaş'ın sembol oyuncularından Necip Uysal, siyah-beyazlı camianın unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı.

Beşiktaş'ta "Öz kaynak" düzenine girdiğinde henüz 12 yaşında olan Necip Uysal, siyah-beyazlı camiada 22. yılı geride bıraktı. Toplam 466 karşılaşmaya çıkan 35 yaşındaki Necip Uysal, Beşiktaş'ta 18 teknik direktör ve 6 başkanla çalıştı.

Necip, aralık ayında yaptığı veda açıklamasında, "İleride çocuklarıma 'Babanız hiçbir şeyi yarım bırakmadı.' diyebilmek için sezon sonuna kadar, bana kulübümün gösterdiği yerde ve şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim. Sezon sonunda da şartlar ne olursa olsun kariyerime bu forma altında nokta koyacağım. Kalbimden dökülen son cümle müsaadenizle: Sonu böyle olsun istemezdim." ifadelerini kullanmıştı.

Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı takımla 3'er Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra 2 de TFF Süper Kupa zaferi yaşadı.

