Ne yapacaklarını bilemediler çılgınlık bu: Sürekli Haaland doğuyor!

2026 Dünya Kupası'nda Erling Haaland fırtınası esiyor. Norveçli futbolcu şimdiden 2026 Dünya Kupası'na damgasını vurdu.

Dünya Kupası'nda şu ana kadar 7 gol atan Haaland, Norveç Milli Takımı'nda ise 54 maçta 62 gole ulaştı.

DÜNYAYI SARAN ÇILGINLIK

Erling Haaland dünyada da çılgınlık haline döndü.

Güney Amerika ülkesi Peru'da herkes yeni doğan çocuğuna Haaland ya da Erling Haaland adını vermeye başladı.

La Nacion gazetesindeki habere göre ülkede Dünya Kupası'nın başlamasından bu yana doğan 468 bebeğe Haaland adı verildi.

91 çocuğa ise Erling Haaland adı koyuldu.

Norveç'in Brezilya'yı 2-1 yenip Dünya Kupası'ndan elediği maçta gollerin 2'sini de Haaland atmıştı. Özellikle bu maçtan sonra ülkede Haaland patlaması yaşandığı haberde yer aldı.

Peru'da nüfus müdürlüğü yetkililerin bu kadar çok Haaland ismi karşısında ne yapacaklarını bilemediklerini söyledikleri belirtildi.

Haaland'ın gol atmaya devam etmesi halinde bu sayının çok daha artabileceği ve Peru'da sayısız Haaland olabileceği ifade edildi.