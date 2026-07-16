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Halk TV Spor Ne umutlarla Almanya'dan Galatasaray'a gelmişti: Şimdi TFF 2. Lig ekibine imza attı

Ne umutlarla Almanya'dan Galatasaray'a gelmişti: Şimdi TFF 2. Lig ekibine imza attı

Galatasaray'a Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından ne umutlarla gelmişti. Şimdi TFF 2. Lig ekibine imza attı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ne umutlarla Almanya'dan Galatasaray'a gelmişti: Şimdi TFF 2. Lig ekibine imza attı

TFF 2. ekiplerinden Aliağa Futbol, yeni transferlerini duyurdu.
Sarı-siyahlılar 33 yaşındaki orta saha Okan Derici ve 32 yaşındaki ön libero Batuhan Artarslan'ı resmen kadrosuna dahil etti. Okan ve Batuhan'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

GALATASARAY İÇİN GELMİŞTİ

Şu anda 33 yaşında olan Okan Derici, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımının altyapısından yetişti. Ne umutlarla Galatasaray'a geldiğinde 18 yaşındaydı.

Ne umutlarla Almanya'dan Galatasaray'a gelmişti: Şimdi TFF 2. Lig ekibine imza attı - Resim : 1

Ancak kalıcı olamadı. Galatasaray'dan sonra Gaziantep FK, Altınordu, Ümraniyespor, Denizlispor, Kırklarelispor ve Adana 01 FK'da forma giydi.
Son olarak 24 Erzincanspor'da oynayan Batuhan ise Trabzonspor, 1461 Trabzon, Şanlıurfaspor, Erzurumspor ve Ümraniyespor'da görev yaptı.

2 FUTBOLCUYA DA VEDA ETTİ

Aliağa FK iki futbolcusuyla ise vedalaştı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kalecimiz Ahmet Pekgöz ve oyuncumuz Oğuzhan Yıldırım’la karşılıklı görüşmeler sonrasında yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ahmet ve Oğuzhan’a kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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