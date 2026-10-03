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Ne muhteşemsin Eda: 18 yaşındaki Eda Savcıgil 2 rekoru tarihe gömdü

18 yaşındaki Eda Savcıgil, 2 rekoru tarihe gömdü. Ne muhteşemsin Eda. 1 Ekim'de suya girdi, 2 Ekim'e kadar yüzdü. Denizden rekorlarla çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Ne muhteşemsin Eda: 18 yaşındaki Eda Savcıgil 2 rekoru tarihe gömdü - Fotoğraf: 1
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18 yaşındaki Eda Savcıgil, 2 rekoru tarihe gömdü. Ne muhteşemsin Eda. 1 Ekim'de suya girdi, 2 Ekim'e kadar yüzdü. Denizden rekorlarla çıktı.

Ne muhteşemsin Eda: 18 yaşındaki Eda Savcıgil 2 rekoru tarihe gömdü - Fotoğraf: 2
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İzmirli ultramaraton yüzücüsü Eda Savcıgil, Okyanus Yedilisi'nin ilki ayağı olarak seçtiği Catalina Kanalı'nı iki rekorla tamamladı.

Ne muhteşemsin Eda: 18 yaşındaki Eda Savcıgil 2 rekoru tarihe gömdü - Fotoğraf: 3
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Genç sporcu, Santa Catalina Adası - Kaliforniya arasında ABD'deki 32 kilometrelik Catalina parkurunu 10 saat 27 dakikada tamamlayarak bunu başaran en hızlı kadın yüzücü ve en genç Türk sporcu unvanlarını elde etti.

Ne muhteşemsin Eda: 18 yaşındaki Eda Savcıgil 2 rekoru tarihe gömdü - Fotoğraf: 4
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Eda'ya eşlik eden teknede antrenörler Egor Tropenano ve Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk sporcu da olan Bengisu Avcı ile sporcunun babası Ayhan Savcıgil yer alırken, kanocu John Trevino ve iki hakem de geçiş boyunca yüzüşe eşlik etti.

Ne muhteşemsin Eda: 18 yaşındaki Eda Savcıgil 2 rekoru tarihe gömdü - Fotoğraf: 5
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1 Ekim gecesinde başlayan parkur 2 Ekim sabahında sona erdi.

Ne muhteşemsin Eda: 18 yaşındaki Eda Savcıgil 2 rekoru tarihe gömdü - Fotoğraf: 6
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Eda, bu yıl 2-8 Mart'ta Finlandiya'da düzenlenen Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalamada bronz madalya alarak dünya üçüncüsü olmuştu.

Ne muhteşemsin Eda: 18 yaşındaki Eda Savcıgil 2 rekoru tarihe gömdü - Fotoğraf: 7
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13 Haziran'da ise İtalya'da Capri - Napoli yarışının 28 kilometrelik Vesuvius parkurunu 9 saatte yüzerek bunu başaran ilk Türk unvanını elde etmiş ve genel klasman şampiyonu olmuştu.

Ne muhteşemsin Eda: 18 yaşındaki Eda Savcıgil 2 rekoru tarihe gömdü - Fotoğraf: 8
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Eda Savcıgil, Okyanus Yedilisi'nin ikinci parkuru olarak bu ay içerisinde Hawaii'de O'ahu ile Molokai adaları arasındaki Molokai Kanalı'nı geçmeyi hedefliyor.

Ne muhteşemsin Eda: 18 yaşındaki Eda Savcıgil 2 rekoru tarihe gömdü - Fotoğraf: 9
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Yaklaşık 42 kilometrelik bu etap dünyanın en zorlu açık yüzme rotalarından biri olarak gösteriliyor. (DHA)

ABD Finlandiya İtalya İzmir
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