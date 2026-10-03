Ne muhteşemsin Eda: 18 yaşındaki Eda Savcıgil 2 rekoru tarihe gömdü

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Eda'ya eşlik eden teknede antrenörler Egor Tropenano ve Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk sporcu da olan Bengisu Avcı ile sporcunun babası Ayhan Savcıgil yer alırken, kanocu John Trevino ve iki hakem de geçiş boyunca yüzüşe eşlik etti.