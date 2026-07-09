Nasıl kaçtın elimizden Isabella: Yaktı da geçti!
Isabella Haak, 3 yıl kaldı Türkiye'de ve gitti. Nasıl kaçtın elimizden Isabsella? Yaktı da geçti!
Isabella Haak, dünya voleybolunun önemli yıldızlarından. 26 yaşında 1.96 boyunda. İtalya'nın Imoco takımında oynuyor.
Pasör çaprazı olarak görev yapan Isabella, 16 yaşından beri İsveç Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
Isabella Haak, 2026 Milletler Ligi'ne de damga vuruyor. İsveç Milli Takımı'nın en önemli kozu olarak öne çıkıyor.
İsveç'in son olarak Slovenya'yı 3-2 yendiği maçın da yıldızı Isabella Haak oldu.
Isabella, inanılmaz bir rakama imza atarak karşılaşmayı takımına kazandırdı.
Isabella Haak, İsveç formasıyla Slovenya karşısında yaktı da geçti. Tam 35 sayı yaptı.
Geride kalan sezonda İtalya Ligi'ni de sallayan Isabella, performansıyla "Nasıl da kaçtın elimizden" dedirtti.
Isabella Haak, 4 yıl öncesine kadar Sultanlar Ligi'ndeydi.
VakıfBank forması giyen İsveçli yıldız, o dönemde 2 Sultanlar Ligi şampiyonluğu, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
2022'den bu yana Imoco formasıyla da 2 Dünya Kulüpler şampiyonluğu, 2 de CEV Şampiyonlar Ligi kazandı.