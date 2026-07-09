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Nasıl kaçtın elimizden Isabella: Yaktı da geçti!

Isabella Haak, 3 yıl kaldı Türkiye'de ve gitti. Nasıl kaçtın elimizden Isabsella? Yaktı da geçti!

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Nasıl kaçtın elimizden Isabella: Yaktı da geçti! - Fotoğraf: 1
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Isabella Haak, dünya voleybolunun önemli yıldızlarından. 26 yaşında 1.96 boyunda. İtalya'nın Imoco takımında oynuyor.

Nasıl kaçtın elimizden Isabella: Yaktı da geçti! - Fotoğraf: 2
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Pasör çaprazı olarak görev yapan Isabella, 16 yaşından beri İsveç Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Nasıl kaçtın elimizden Isabella: Yaktı da geçti! - Fotoğraf: 3
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Isabella Haak, 2026 Milletler Ligi'ne de damga vuruyor. İsveç Milli Takımı'nın en önemli kozu olarak öne çıkıyor.

Nasıl kaçtın elimizden Isabella: Yaktı da geçti! - Fotoğraf: 4
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İsveç'in son olarak Slovenya'yı 3-2 yendiği maçın da yıldızı Isabella Haak oldu.

Nasıl kaçtın elimizden Isabella: Yaktı da geçti! - Fotoğraf: 5
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Isabella, inanılmaz bir rakama imza atarak karşılaşmayı takımına kazandırdı.

Nasıl kaçtın elimizden Isabella: Yaktı da geçti! - Fotoğraf: 6
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Isabella Haak, İsveç formasıyla Slovenya karşısında yaktı da geçti. Tam 35 sayı yaptı.

Nasıl kaçtın elimizden Isabella: Yaktı da geçti! - Fotoğraf: 7
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Geride kalan sezonda İtalya Ligi'ni de sallayan Isabella, performansıyla "Nasıl da kaçtın elimizden" dedirtti.

Nasıl kaçtın elimizden Isabella: Yaktı da geçti! - Fotoğraf: 8
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Isabella Haak, 4 yıl öncesine kadar Sultanlar Ligi'ndeydi.

Nasıl kaçtın elimizden Isabella: Yaktı da geçti! - Fotoğraf: 9
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VakıfBank forması giyen İsveçli yıldız, o dönemde 2 Sultanlar Ligi şampiyonluğu, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Nasıl kaçtın elimizden Isabella: Yaktı da geçti! - Fotoğraf: 10
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2022'den bu yana Imoco formasıyla da 2 Dünya Kulüpler şampiyonluğu, 2 de CEV Şampiyonlar Ligi kazandı.

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