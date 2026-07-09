Halk TV Spor Nasıl kaçtın elimizden Isabella: Yaktı da geçti!

Nasıl kaçtın elimizden Isabella: Yaktı da geçti! Isabella Haak, 3 yıl kaldı Türkiye'de ve gitti. Nasıl kaçtın elimizden Isabsella? Yaktı da geçti!

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin