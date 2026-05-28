Nasıl bir başkan arıyorlar: "Aklını mantığını kaybetti Fenerbahçeliler"

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre 6-7 Haziran'da yapılacak. Kongreye başkan adayı olarak Aziz Yıldırım ve Hakan Safi katılacak.

Sarı lacivertli kulübü yıllarca adım adım takip eden gazeteci Gürcan Bilgiç, kongre için geri sayım sürerken çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Bilgiç, "Fenerbahçeliler nasıl bir başkan arıyor?" sorusuna Sabah'taki habere göre şu yanıtı verdi:



"Sadece paranın ve gücün konuşulduğu bir süreçteyiz. İki taraf da yapacağı transferlerin altını çiziyor ama kimi alacağını söylemiyor. Çok paralarının olduğunu, bunu kulübe aktaracaklarını söylüyorlar ama "Geri almayacağız" demiyorlar. Fenerbahçe kongresinin yapısının değiştiğini, duyguların aklın önüne geçtiğini Sadettin Saran'ın seçildiği gün herkes gördü. Bu kongreye de yön verecek olan bu duygular. 45 bine yakın oy kullanma hakkı olan kişi var. "Kim kulübü daha iyi yönetir?" diye sormuyorlar, "Kim, hangi futbolcuyu alacak" bunun peşindeler. Mehmet Ali Aydınlar'ı adaylıktan vazgeçiren de bu bakış açışı oldu zaten. Gençliğimize, 'paralı başkan'ın arandığı dönemlere geri geldik.

"KULÜBÜN BATMASI ONLARIN SORUNU DEĞİL"

Özellikle Hakan Safi iddiasını ve gücünü kanıtlamak için buna ihtiyaç duyuyor. Kulüpteki geçmişi çok kısa, yönetimdeyken sadece Kerem Aktürkoğlu transferinde görünür hale geldi. Bu yüzden kongreye 'Yaparım' mesajını vermek durumunda. Aziz Yıldırım daha ayakları yere basan cümleler kurdu. Transfer yapacaklarından ama eldeki kadroyu da doğru değerlendirmek istediklerinden bahsetti. FFP'nin işlerini zorlaştırdığından, içeriye para sokmanın formüllerini aradıklarından bahsetti. Peki, bu tespitler kongrenin büyük bölümünün, hatta taraftarın umurunda mı? Kulübün batması onların sorunu değil, sahada kazanacak takım, kazandıracak oyuncu istiyorlar. Aklını-mantığını kaybetti Fenerbahçeliler."