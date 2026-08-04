Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden Erzurumspor FK, yeni bir transfer gerçekleştirdi.

Mavi-beyazlılar, ABD'de MLS Ligi'nden Columbus Crew forması giyen Azerbaycanlı genç santrfor Nariman Akhundzada'yı kadrosuna kattı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, profesyonel futbolcu Nariman Akhundzada ile prensip anlaşmasına varmıştır. Nariman Akhundzada'nın Erzurum’a gelişinin ardından gerçekleştirilecek sağlık kontrolleri sonrasında kendisiyle resmî sözleşme imzalanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur'' ifadeleri yer aldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

22 yaşındaki genç santrfor, sosyal medya hesabı üzerinden Erzurumspor FK taraftarına seslendi.

Nariman Akhundzada, "Sevgili Dadaşlar, sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Erzurum’da görüşmek üzere, selamlar" paylaşımını yaptı.

GENÇ OYUNCUNUN KARİYERİ

Geçtiğimiz sezon Columbus Crew kadrosunda 10 karşılaşmada görev alan Akhundzada, bu müsabakaların 4'üne ilk 11'de başlarken takımına 1 asistlik katkı sundu. Futbol kariyerinin ilk adımlarını Azerbaycan'ın önemli ekiplerinden Karabağ'da atan genç golcü, burada geçirdiği 4 sezonda 126 resmi karşılaşmada forma giydi.

Bu süreçte 35 kez rakip fileleri havalandıran Akhundzada, 4 de asist yaparak dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Azerbaycan A Milli Takımı'nda da görev alan başarılı santrforun, sahip olduğu uluslararası deneyimi Erzurumspor'da değerlendirmesi bekleniyor.