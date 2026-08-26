Nalçakan veda etti

100. Gazi Koşusu’nu kazanan Bay Nalçakan’ın yarış kariyeri sona erdi. Şampiyon safkanın sahibi Emrah Nalçakan, kararın atın tendonundaki yırtık nedeniyle alındığını açıkladı. Bay Nalçakan, bundan sonra aygır olarak yetiştiricilikte kullanılacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927’den beri düzenlenen Gazi Koşusu’nun 100’üncüsü, 28 Haziran’da Veliefendi Hipodromu’nda koşuldu. Jokey Halis Karataş’ın bindiği Bay Nalçakan, 22 safkanı geride bırakarak 2.29.49’luk derecesiyle yarışı kazandı.

Bu zafer, atın sahibi Emrah Nalçakan’a büyük prestij ve rekor ödül getirdi. Nalçakan, birincilik ikramiyesi ve 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü’nün de aralarında bulunduğu ödemelerle toplam 126 milyon 870 bin lira kazandı.

AYGIR OLARAK YOLUNA DEVAM EDECEK

Emrah Nalçakan, tarihi zaferin ardından şampiyon safkanın yarış kariyerini sonlandırma kararı aldı. Açıklamada Bay Nalçakan’ın kazandığı yarışların yanı sıra “sahadaki karakteri, mücadele gücü ve Türk yarışçılığına bıraktığı iz” ile de özel bir yere sahip olduğu belirtildi.

Bay Nalçakan’ın bundan sonra aygır olarak yetiştiriciliğe hizmet edeceği ifade edildi. Açıklamada, “Alınan bu karar, onun yarış pistlerinden kopması değil; zirvede bırakarak genetik mirasını gelecek nesillere aktarmasıdır” denildi.

Emrah Nalçakan, şampiyon safkanın gücünün, dayanıklılığının ve genetik özelliklerinin yeni nesillere aktarılacağını belirtti. Nalçakan, “Şimdi sıra, onun çocuklarında ve gelecek nesillerinde” mesajını paylaştı.

Bay Nalçakan’ın kendilerine ulaşılabilecek en büyük hedeflerden biri olan 100. Gazi Koşusu zaferini yaşattığını kaydeden Nalçakan, bu nedenle burukluk duymadıklarını ifade etti.

Şampiyon atın başarısında emeği bulunan ekibe ve jokeylere teşekkür edildi. Patronlardünyası'nın haberine göre; Gazi Koşusu’ndaki jokeyi Halis Karataş’a ayrıca teşekkürlerini ileten Nalçakan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bugün bir şampiyonun koşu hayatını noktalıyoruz. Ama inanıyoruz ki; Bay Nalçakan’ın asıl mirası şimdi başlıyor. Zirvede bıraktık. Şimdi şampiyonlar yetiştirme zamanı”

TENDONUNDA YIRTIK VARMIŞ

Emrah Nalçakan, daha sonra yaptığı açıklamada kararın sağlık sorunları nedeniyle alındığını duyurdu. Bay Nalçakan’ın tendonunda yırtık oluştuğunu belirten Nalçakan, şu ifadeleri kullandı:

"Bay Nalçakan’ı neden aygırlığa ayırdığımızı merak edenler için açıklamak istiyorum.

Bay’ın tendonunda oluşan yırtık, bizim için artık yarış kariyerini devam ettirmenin önündeki en büyük risk. Bir at sahibi olarak, bu kadar değerli ve bizim için bu kadar özel bir atın sağlığı söz konusu olduğunda risk alamam.

Bay Nalçakan bizim için sadece bir yarış atı değil; bizim evladımız.

Onu ilaçlarla, ağrısını bastırarak ya da acısına rağmen koşturmak gibi bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı, olmayacak. Çünkü bizim için kazanılacak bir yarıştan, alınacak bir kupadan çok daha önemli olan şey Bay’ın sağlığı ve bundan sonraki hayatı.

Bay, pistte bize verebileceği her şeyi verdi. Zirvede, gururla ve şampiyon olarak yarış hayatına nokta koymasını istiyoruz.

Şimdi onun önünde başka bir görev var: Soyunu devam ettirmek ve gelecek şampiyonların babası olmak.

Biz Bay’ı emekli etmiyoruz.

Onu koruyoruz.

Çünkü bazı atlar sadece koşmaz…

Bir ailenin parçası olur.

Bay Nalçakan bizim evladımız."