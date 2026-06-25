Nahit Eren açıklayacak Amedspor bedava alacak: Portekizli futbolcu geliyor

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor, transfer çalışmalarını sürdürürken, Portekizli sol bek iddiası ortaya atıldı. Amidahber'den İlyas Akengin'in haberine göre Portekiz Milli Takımı oyuncusu Kevin Rodrigues ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

30 Haziran 2026 itibarıyla Gaziantep FK ile sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki oyuncu bonservis bedeli olmadan bedava transfer edilecek.

Başkan Nahit Eren'in 4-5 futbolcunun transferini açıklayacağı da haberde yer aldı.

KEVIN RODRIGUES KİMDİR?

Fransa doğumlu Portekizli futbolcu 32 yaşında. Sol bek pozisyonunda görev yapan oyuncu, sol kanat ve sol orta sahada da oynayabiliyor.



Toulouse altyapısında yetişen Rodrigues; Dijon, Real Sociedad, Leganes, Eibar, Rayo Vallecano, Adana Demirspor, Al Qadsiah, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'da forma giydi.

Genç yaş kategorilerinde Fransa Milli Takımı’nda oynayan tecrübeli futbolcu, daha sonra tercihini Portekiz’den yana kullanarak A Milli Takım formasını da giydi.

2025-2026 sezonunda Gaziantep FK formasıyla Süper Lig’de 28 karşılaşmada görev yapan Rodrigues, 2 gol atarken, 3 asist yaptı.