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Mustafa Sarıgül'ün yeni adresi belli oldu

TFF 2. Lig ekibi Erzincanspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Sarıgül'ün getirildiğini açıkladı. Mustafa Sarıgül, 6 yıl aranın ardından Erzincan ekibine geri döndü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Mustafa Sarıgül'ün yeni adresi belli oldu

TFF 2. Lig ekibi Erzincanspor, Ahmet Yıldırım ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü buldu.

Olağanüstü genel kurul sonrası harekete geçen başkan Alaattin Yavuz Güneş, tecrübeli teknik direktör Mustafa Sarıgül ile yaptığı görüşmede anlaşma sağladı.
Son olarak Muğlaspor ile şampiyonluk yaşayan Mustafa Sarıgül, yeni sezonda Erzincanspor'un başarısı için mücadele edecek.

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''HERKES GÜN OLUR EVİNE GERİ DÖNER''

Erzincanspor Kulübü, Mustafa Sarıgül ile anlaşma sağlandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Yapılan açıklamada, ''Herkes gün olur evine geri döner. Hoşgeldin Mustafa Sarıgül!'' ifadeleri yer aldı.

6 YIL SONRA KULÜBE DÖNDÜ

Mustafa Sarıgül, daha önce de Ağustos 2019 - Ocak 2020 tarihleri arasında Erzincanspor'da teknik direktörlük yapmıştı.
TFF 2. Lig'de yer alan Erzincanspor, Mustafa Sarıgül önderliğinde bir üst lige yükselmek için ter dökecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mustafa Sarıgül TFF 2. Lig Erzincan
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