Halk TV Spor Mustafa Sarıgül'e sürpriz talip

Muğlaspor teknik direktörü Mustafa Sarıgül'e talip çıktı. 24 Erzincanspor'un deneyimli teknik adamı istediği öğrenildi.

Yeni sezonda tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de mücadele edecek Muğlaspor'da mevcut başkan Menaf Kıyanç'ın 5 Haziran'da gerçekleştirilecek kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından gözler teknik direktör Mustafa Sarıgül'e çevrildi.

24 ERZİNCANSPOR TALİP OLDU

Normal sezonun bitimine 3 hafta kala Besim Durmuş'un yerine göreve getirilen ve play-offlardan Muğlaspor'u 1'inci Lig'e yükselten Mustafa Sarıgül'e 24 Erzincanspor'un talip olduğu ifade edildi.

GENEL KURULU BEKLİYORLAR

Erzincan ekibinin Sarıgül'le görüşme yapmak istediği, deneyimli çalıştırıcının ise Muğlaspor'da yapılacak genel kurulu beklediği vurgulandı. Muğlaspor'da seçilecek yeni başkanın belli olmasının ardından Sarıgül'ün de Muğlaspor'daki geleceği netlik kazanacak. (DHA)

