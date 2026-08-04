Mustafa Er istemedi: Bursaspor en yakın rakibine gönderdi

Bursaspor'da dikkat çeken gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlılar, genç orta saha oyuncusu Muhammet Zeki Dursun'u sezon sonuna kadar geçerli olacak geçici transfer sözleşmesiyle Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiraladı.

FENERBAHÇE ALTYAPISINDAN

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kulübün Muhammet Zeki Dursun ile sezon sonuna kadar geçici transfer konusunda anlaşma sağladığı duyuruldu. Açıklamada, 17 Mart 2006 doğumlu, Bursa Osmangazi kökenli oyuncunun Fenerbahçe altyapısında yetiştiği, 2023 yılında profesyonel kariyerine başladığı ve 2025 yılında Bursaspor'a transfer olduğu hatırlatıldı. Dursun'un yeşil-beyazlı formayla 2024/25 sezonunda TFF 3. Lig, 2025/26 sezonunda ise TFF 2. Lig Kırmızı Grup şampiyonluğu yaşayarak üst üste iki şampiyonluk sevinci paylaştığı belirtildi.

KADRO PLANLAMASININ PARÇASI

Kulis bilgilerine göre bu kiralık transfer, Teknik Direktör Mustafa Er'in yeni sezon kadro planlamasıyla doğrudan bağlantılı. Er'in kadrosunda düşünmediği isimler arasında yer alan 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Boluspor'da düzenli forma şansı bularak gelişimini sürdürmesi hedefleniyor. Genç oyuncunun geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla 24 resmi maçta görev aldığı, 612 dakika sahada kalarak 1 asistlik katkı sağladığı kaydedildi.

SÜREÇ HAZIRLIK MAÇLARINDA BAŞLAMIŞTI

Dursun'un geleceğine ilişkin ilk sinyaller, Bursaspor'un Bolu Abant'taki hazırlık kampında ortaya çıkmıştı. Batman Petrolspor ile oynanan hazırlık maçının kadrosunda yer almasına rağmen sahaya sürülmeyen oyuncu hakkında Mustafa Er, kendisiyle ilgili resmi bir teklif olabileceğini ve bu nedenle riske edilmediğini açıklamıştı.

MİLLİ TAKIM VE ÇOK YÖNLÜLÜK

U18 Milli Takımı'nda da forma giyen Dursun'un, merkez orta sahanın yanı sıra hücum hattının farklı bölgelerinde de görev yapabildiği vurgulandı. Sol ayak kullanan oyuncunun Bursaspor ile sözleşmesinin 2027 yazına kadar devam ettiği, kulübün bu nedenle kiralık formülü tercih ettiği öğrenildi.

İLK ANTRENMANA ÇIKTI

Muhammet Zeki Dursun, transferin ardından ayağının tozuyla yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Kırmızı-beyazlı ekipte alternatiflerini artırması beklenen genç oyuncunun, yeni sezonda düzenli forma şansı bulması hedefleniyor.