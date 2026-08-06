Mustafa Çulcu'dan Kerem Aktürkoğlu iddiası: Nedenini açıkladı

Mustafa Çulcu, Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Sabah'ta kaleme aldığı yazıda Kerem Aktürkoğlu'nun performansına dikkat çekti ve dikkat çeken bir iddiada bulundu.

TARAFTAR DESTEĞİ VE OYUN KONTROLÜ

Çulcu, Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki yoğun seyirci desteğini arkasına alarak genç ve dinamik rakibi karşısında üstün bir oyun kontrolü kurduğunu belirtti. Sarı-lacivertli takımın maç ilerledikçe pas trafiğinde ritim yakaladığını, erken bulunan golün de baskıyı üzerinden attığını ve takımın daha rahat, özgüvenli bir oyun sergilemesine katkı sağladığını yazdı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN İLK DOKUNUŞ TESPİTİ

Çulcu, Mason Greenwood'un Kerem Aktürkoğlu'na yönelttiği uzun ve isabetli çapraz paslara dikkat çekti. Yazara göre Kerem, bu toplarda ilk dokunuş ve top kontrolünü daha iyi yapabilse çok daha etkili ve üretken bir performans ortaya koyabilirdi.

"TEDİRGİNLİK RAHAT OYNAMASINI ENGELLİYOR"

Kerem Aktürkoğlu'nun sahadaki tedirginliğine de değinen Çulcu, oyuncunun tepki alma korkusunun onun rahat oynamasını engellediğini savundu ve "Greenwood'un, Kerem'e attığı uzun ve isabetli ters toplarda Kerem ilk dokunuş ve kontrolleri iyi yapabilmiş olsa daha etkili ve üretken olacak. Ancak tedirgin ve tepki alacağım korkusu onun rahat oynamasını engelliyor. 60'ta o golü atabilse öz güven patlaması yaşayacak eski Kerem çizgine ulaşacaktı" dedi.

GUENDOUZI-KANTE UYUMUNA VURGU

Yazısında Matteo Guendouzi'nin performansına özel önem veren Çulcu, Fransız oyuncuyu "muhteşem bir bağlantı oyuncusu" olarak nitelendirdi. Guendouzi ile N'Golo Kante'nin orta sahada iyi bir ikili oluşturduğunu belirtti.