Mustafa Çulcu: Net penaltı

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) eski başkanı Mustafa Çulcu, Midtjylland-Beşiktaş maçıyla ilgili yorumunda hakem kararlarını da değerlendirdi.

Beşiktaş'ın özellikle ikinci yarıdaki futbolunu öven Çulcu, Fotomaç'taki yazısında "Vincenzo İtaliano; takımı iyi hazırladığını, 1-2 takviye ile şampiyonluğa oynayacağını gösterdi. Midtjylland öyle hafife alınacak bir rakip değildi. İki maçta rakip bir eksik kalmasından bağımsız olarak Beşiktaş üstündü ve gümbür gümbür geliyor. Tebrikler Beşiktaş" yorumunu yaptı.

"KIRMIZI KART DOĞRU! NET PENALTI"

Çulcu, İngiliz hakem John Brooks'la ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Oyunu iyi okudu. Sarı kartlarını doğru zamanda kullandı, kontrolü eline aldı.

İlk yarıda çaldığı 20 faul Premier Lig hakemi için çok fazlaydı. 53'de Erlic'e gösterdiği ikinci sarıdan kırmızı kart doğruydu.

74'te Beşiktaş lehine verdiği penaltıda Kristensen sol ayağı ile İlhan Fakılı'ya müdahale ediyor, net penaltı. 7 sarı, 1 kırmızı, 33 faulle iyi bir performans gösterdi."