Mustafa Çulcu: Bu karar bir skandal

MHK'nin (Merkez Hakem Kurulu) eski başkanı Mustafa Çulçu, Amedspor-Trabzonspor maçındaki hakem kararıyla ilgili "Skandal" yorumunu yaptı.

Çulcu, Sabah'taki yazısında "Trabzonspor'da yaşanan Fatih Tekke istifa olayındaki sıkıntılı süreç bitmiş, yerini sevgi yumağı ve üst seviye takım birlikteliği almış. Ancak bu pozitif atmosfer sahadaki oyuna yansımadı. Salah'ın kontrataktan attığı gol dışında pozisyon yok. Trabzonspor golü ararken savunma güvenliğini kaybedince golü yedi. Onuachu'nun kendini bulması için bir gole ihtiyacı var. Çok aradı, istedi ama olmadı. Trabzonspor'un savunma anlayışında ve oyun planında gelişmesi gereken çok ciddi sıkıntılar var" ifadelerini kullandı.

"BU KARAR BİR SKANDAL"

Çulcu, hakem kararlarıyla ilgili de yu ifadelere yer verdi:

"Atilla Karaoğlan'ın karta girmeme ısrarı yanlıştı. Oyunun sertleşmesine, gerilmesine ve itirazlara neden oldu. Ballet sanki hakemin koruma kalkanındaydı. İlk yarının uzatma dakikalarında Dia Saba'nın ortasında Melih'in sol kolu açık, genişlemiş ve topla oynayan kol konumundaydı penaltı kararı doğru. Onana'nın kurtarışında golü atan Sor'un ceza alanına erken girip girmediğini VAR inceledi, teknolojiye ve VAR'a inanmak durumundayız. Tamam da çıplak gözle maç yayınında Sor'un ceza alanına erken girdiğini, topa vurduğunu ve golü attığını görüyoruz. VAR bunu nasıl inceledi, nasıl nizami saydı anlamadık. Bu karar bir skandal. 70'te Mustafa Eskihellaç'ın pozisyonu ofsayt değil lakin düşmesinde de temas yok. Kendini attı, penaltı değildi. Amedspor'un attığı ikinci golde golü atan oyuncu topun gerisinde, ofsayt yok. Gol temiz. Hakem Karaoğlan'ın baskı altında endişe ve kaygılı olduğu her kararında yüzünden okunuyordu."