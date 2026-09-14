Mustafa Çulcu: Bu fauldür! Hakem tespit edemedi

MHK'nin (Merkez Hakem Kurulu) eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray-Kocaelispor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çulcu, maçla ilgili olarak şu ifadedeleri kullandı:

"Kocaelispor sahanın her yerinde rakibe nefes aldırmayan birebir sert ve yakın savunma yapan genç bir takım. Topun arkasına geçerek Galatasaray'ı 5-4-1 ile karşıladılar. Kazandığı toplarla hızlı geçişle gol aradılar. Direklerden dönen toplar kaçan pozisyonlar ve kalesinde başarılı kurtarışlar yapan Serhat vardı. Bir de ilk topları sektirmese daha iyi olacak.

Galatasaray ikinci yarı tempoyu artırdı yüksek baskı ile Kocaelispor'u kendi ceza alanına hapsetti. O kalabalığın içinden direk kaleyi bulan şutla ceza alanı dışından Abdülkerim kilidi açtı. Sahanın en çalışkan oyuncusu Torreira'ydı."

"VAR MÜDAHALESİ YEDİ"

Çulcu, Sabah'taki yazısında hakem kararlarıyla ilgili de şu yorumu yaptı:

"Galatasaray'ın iptal edilen golünde kaleci Serhat'ın yerde elleriyle sahip olduğu topa Deniz vurup aldı. Bu fauldür. Hakem tespit edemedi, VAR müdahalesi yedi. Torreira'nın yüzüne elkol illegal kullanımından dolayı Haidara'ya sarı göstermeliydi, göstermedi hatta faul vermedi. 33'te Sissoho ile Kocaelispor 43, 63 ve 68'de Deniz ile Galatasaray penaltılar bekledi, devam kararlarının hepsi doğruydu. Ligin deneyimli hakemi zor maçta başarılıydı."