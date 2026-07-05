Mustafa Berat Şimşek sürpriz yaptı
Milli judocu Mustafa Berat Şimşek, Çekya'da bronz madalya kazandı.
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Ay - Yıldızlı sporcularımızdan art arda mutlu haberler gelmeye devam ediyor.
Milli judocu Mustafa Berat Şimşek, Çekya'da düzenlenen Avrupa Gençler Kupası'nda bronz madalya elde etti. Milli sporcumuz büyük bir başarı elde etti.
66 KİLODA BRONZ MADALYA KAZANDI
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Prag'da gerçekleştirilen organizasyonda tatamiye çıkan milli judocu Mustafa Berat Şimşek, erkekler 66 kilo kategorisinde üçüncü oldu.
PORTEKİZLİ RAKİBİNE ŞANS TANIMADI
Milli judocu, üçüncülük maçında Portekizli Manuel Figueiredo'yu mağlup ederek Avrupa Gençler Kupası'nda bronz madalya elde etti.
2 SPORCUMUZ DAHA MÜCADELE EDİYOR
Kupada Türkiye'yi Mustafa Berat Şimşek'in yanı sıra Ömer Faruk Turgutlu, Yusuf Buluk (73 kilo) ve Mahmutcan Maden (+100 kilo) temsil ediyor. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi