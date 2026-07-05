Mustafa Berat Şimşek sürpriz yaptı

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Ay - Yıldızlı sporcularımızdan art arda mutlu haberler gelmeye devam ediyor.

Milli judocu Mustafa Berat Şimşek, Çekya'da düzenlenen Avrupa Gençler Kupası'nda bronz madalya elde etti. Milli sporcumuz büyük bir başarı elde etti.

66 KİLODA BRONZ MADALYA KAZANDI

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Prag'da gerçekleştirilen organizasyonda tatamiye çıkan milli judocu Mustafa Berat Şimşek, erkekler 66 kilo kategorisinde üçüncü oldu.

PORTEKİZLİ RAKİBİNE ŞANS TANIMADI

Milli judocu, üçüncülük maçında Portekizli Manuel Figueiredo'yu mağlup ederek Avrupa Gençler Kupası'nda bronz madalya elde etti.

2 SPORCUMUZ DAHA MÜCADELE EDİYOR

Kupada Türkiye'yi Mustafa Berat Şimşek'in yanı sıra Ömer Faruk Turgutlu, Yusuf Buluk (73 kilo) ve Mahmutcan Maden (+100 kilo) temsil ediyor. (AA)