Muşspor Başkanı Fatih Cengiz, 2025-26 sezonuna ait mali tabloyu basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. 193 milyon TL'lik açığı yönetimin kapattığını belirten Cengiz, Haziran sonuna kadar tüm borçların sıfırlanacağını duyurdu.

HESAPLAR KAMUOYUNA AÇILDI

Muşspor Başkanı Fatih Cengiz, şeffaflık vurgusuyla düzenlediği basın toplantısında kulübün 2025-26 sezonu mali tablosunu tüm detaylarıyla paylaştı. Buna göre kulüp bu sezon 73 milyon 455 bin TL gelir elde ederken toplam gider 266 milyon 808 bin TL olarak gerçekleşti. İki kalem arasındaki 193 milyon 353 bin TL'lik farkın yönetim ve destekçiler tarafından karşılandığını açıklayan Cengiz, bu rakamların Muşspor'a yapılan ciddi yatırımın somut göstergesi olduğunu vurguladı.

BORÇLAR HAZİRAN'DA SIFIRLANACAK

Tüm bu harcamaların ardından kulübün yaklaşık 20 milyon TL borcu kaldığını belirten Cengiz, bu rakamı önceki yönetim dönemindeki 80 milyon TL'lik borç yüküyle karşılaştırarak kaydettiği ilerlemeyi gözler önüne serdi. "Futbolcuya, personele veya piyasaya vadesi geçmiş hiçbir borç bırakmayacağız" diyen Cengiz, Haziran ayı sonuna kadar kalan yükün tamamıyla kapatılacağını kamuoyuna taahhüt etti. Primlerin de günü gününe ödendiğini hatırlatan başkan, profesyonel yönetim anlayışının kulübün en temel ilkelerinden biri olduğunu vurguladı.

İKİ YILDA FİNAL: 2030'A KADAR SÜPER LİG

Cengiz'in en iddialı açıklaması kulübün sportif yol haritasına ilişkindi. "İlk yılımızda şampiyon olduk, ikinci yılımızda final oynadık" diyen başkan, bu ivmenin devam etmesi halinde 2030 yılına kadar Süper Lig'e yükselme hedefini gerçekçi bulduğunu vurguladı. Tüm planlamanın ve mali hesabın bu vizyon üzerine kurulduğunu belirten Cengiz, Muşspor'un artık yalnızca bölgesel bir kulüp kimliğinden çıkarak Türkiye genelinde marka değeri kazandığını da söyledi.

MANİPÜLASYONA SERT YANIT

Cengiz'in basın toplantısının en sert bölümü sosyal medyadaki asılsız iddialara yönelikti. "266 milyon TL yatırım yapılan bir kulübe yönelik 'maç satılıyor' şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" diyen başkan, taraftarların büyük çoğunluğunun iyi niyetli olduğunu ancak manipülasyon peşindeki bir kesimin de bulunduğunu vurguladı. "Eleştiriye sonuna kadar açığız ancak iftiraya değil" diyen Cengiz'in bu net tutumu, kulübün hesap verebilirlik anlayışının güçlü bir yansıması olarak öne çıkıyor.



MUŞSPOR YÜKSELİYOR

Muşspor'un kısa sürede kat ettiği mesafe Türk futbolunun en dikkat çekici yükseliş hikayelerinden birini oluşturuyor. Şampiyonlukla başlayan süreç, play-off finaliyle devam etti.