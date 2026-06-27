Muslera tarihe geçtiği maçta Uruguay'ı yaktı: Oyundan alındı

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nun üçüncü ve son hafta maçında İspanya ile Uruguay, Meksika'nın Guadalajara kentindeki Guadalajara Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Fernando Muslera, Dünya Kupası kariyerinde 19. maçına çıktı. Böylece Brezilyalı Taffarel'i geçerek, Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan Güney Amerikalı kaleci oldu.

İSPANYA KAZANDI URUGAY ELENDİ

İspanya maçı 42. dakikada 42. dakikada Alejandro Baena'nın kaydettiği golle 1-0 yendi.

Golde Muslera'nın hatası büyüktü. Muslera, önceki maçta da yediği goller nedeniyle eleştirilmişti.

Morali bozulan Muslera, ikinci yarıda oyundan alındı. Uruguay'ın kalesini ikinci 45 dakikada Sergio Rochet korudu.

Bu galibiyetle İspanya puanını 7'ye yükselterek H Grubu'nu lider tamamladı ve son 32 turuna yükseldi.

Grubu 2 puanla tamamlayan Uruguay ise 3. sırada kaldı. En iyi üçüncüler arasına giremeyen Güney Amerika takımı 2026 Dünya Kupası'na bu sonuçla veda etti.