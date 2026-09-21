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Murat Yıldırım'ın görevine son verildi

1.Lig ekiplerinden Vanspor'da teknik direktör Murat Yıldırım dönemi sona erdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Murat Yıldırım'ın görevine son verildi

1. Lig'de mücadele eden Vanspor FK, teknik direktör Murat Yıldırım ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

ZEMİN VE STADYUM TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Yıldırım, yakın dönemde Vanspor'un stadyum sorunları nedeniyle maçlarını Akhisar'da oynamak zorunda kalmasına ve kötü saha zeminlerine tepki göstererek maçları İstanbul'da oynamak istediklerini dile getirmişti.

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KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDI

Murat Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, görev süresi boyunca yaşanan tüm zorlu şartlara rağmen büyük bir özveriyle çalıştığını ancak ayrılık kararını kendi isteğiyle aldığını duyurdu.

1. Lig ekiplerinden Vanspor FK, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kulübe hizmet eden ve şampiyonluk sevinci yaşatan Murat Yıldırım ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüp, Yıldırım'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, Yıldırım'a sosyal medya üzerinden bir veda mesajı paylaşıldı.

"Kulübümüzde futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan, kırmızı-siyah formamız altında şampiyonluk sevinci yaşayan Murat Yıldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz'' denildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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