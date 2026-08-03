Murat Ülker'in oğlundan Fenerbahçe sürprizi: 'Neden olmasın' diyerek açıkladı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı dev Ülker Çikolatalı Gofret pozuyla gündem oldu.

Ülker yaptığı paylaşımda 1 milyon beğeni gelmesi halinde 'Dev Ülker Çikolatalı Gofret' üreteceklerini duyurdu.

"FENERBAHÇE VERSİYONU GELİR Mİ"

Yapılan paylaşım sonrası Ülker ile Fenerbahçeli bir taraftarın diyaloğu sosyal medyada gündem oldu. Dev gofretin renklerini sarı-lacivert yapan taraftar, "Fenerbahçe versiyonu gelir mi?" dedi.

YAHYA ÜLKER: "NEDEN OLMASIN"

O fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Ülker, "Neden Olmasın" yorumunda bulundu. Ülker'in bu cevabı Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

BASKETBOL TAKIMINA SPONSORLUK GÜNDEMDE

Yahya Ülker'in babası Murat Ülker gibi fanatik Fenerbahçeli olduğu biliniyor. Ülker şu sıralar Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı için sponsorluk görüşmelerinde bulunuyor.

Görüşmeleri Yüksek Divan Kurulu'nda açıklayan Aziz Yıldırım, "Beko forma sponsorluğundan çıktı. Kendisi ayrıldı, bizimle ilgili değil ve şubat ayında karar vermişler. Murat Ülker ile görüşüyoruz" demişti.