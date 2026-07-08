Müjdat Yetkiner Fenerbahçe'ye gelir gelmez Oğuz Çetin'i taca attı!
Fenerbahçe'de altyapı koordinatörlüğüne getirilen Müjdat Yetkiner göreve başlar başlamaz futbol direktörü Oğuz Çetin'i taca attı.
Fenerbahçe'de eski kaptanlardan Müjdat Yetkiner, başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım tarafından Şenol Çorlu'nun yerine altyapı koordinatörlüğüne getirildi.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Yetkiner’in, 8 Temmuz Çarşamba günü (Bugün) Samandıra’da mesaiye başlayarak görevine resmen başlayacağını bildirmişti.
Yetkiner'in göreve başlar başlamaz ilk icraatıyla futbol direktörü Oğuz Çetin'i taca attığı belirtildi.
ÇETİN'İN GETİRDİĞİNİ GÖNDERDİ
Fenerbahçe'de 1979-1995 yılları arasında forma giyen Müjdat Yetkiner altyapı koordinatörlüğünden Ali Koç'un başkan seçilmesinden sonra alınmıştı.
Yıldırım'ın gelişiyle göreve dönen Yetkiner'in bugün ilk iş olarak Oğuz Çetin'in görevlendirdiği altyapı antrenörünün işine son verdiği ileri sürüldü.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, "Fenerbahçe'nin yeni Altyapı Koordinatörü Müjdat Yetkiner, 3 gün önce Oğuz Çetin'in göreve getirdiği U19 Teknik Direktörü Orhan Şam'ın görevine son verdi" paylaşımını yaptı.