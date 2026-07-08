Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Müjdat Yetkiner Fenerbahçe'ye gelir gelmez Oğuz Çetin'i taca attı!

Müjdat Yetkiner Fenerbahçe'ye gelir gelmez Oğuz Çetin'i taca attı!

Fenerbahçe'de altyapı koordinatörlüğüne getirilen Müjdat Yetkiner göreve başlar başlamaz futbol direktörü Oğuz Çetin'i taca attı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Müjdat Yetkiner Fenerbahçe'ye gelir gelmez Oğuz Çetin'i taca attı!

Fenerbahçe'de eski kaptanlardan Müjdat Yetkiner, başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım tarafından Şenol Çorlu'nun yerine altyapı koordinatörlüğüne getirildi.

Ali Koç seçilir seçilmez yollarını ayırmıştı: Aziz Yıldırım hemen geri getirdiAli Koç seçilir seçilmez yollarını ayırmıştı: Aziz Yıldırım hemen geri getirdi

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Yetkiner’in, 8 Temmuz Çarşamba günü (Bugün) Samandıra’da mesaiye başlayarak görevine resmen başlayacağını bildirmişti.
Yetkiner'in göreve başlar başlamaz ilk icraatıyla futbol direktörü Oğuz Çetin'i taca attığı belirtildi.

ÇETİN'İN GETİRDİĞİNİ GÖNDERDİ

Fenerbahçe'de 1979-1995 yılları arasında forma giyen Müjdat Yetkiner altyapı koordinatörlüğünden Ali Koç'un başkan seçilmesinden sonra alınmıştı.
Yıldırım'ın gelişiyle göreve dönen Yetkiner'in bugün ilk iş olarak Oğuz Çetin'in görevlendirdiği altyapı antrenörünün işine son verdiği ileri sürüldü.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, "Fenerbahçe'nin yeni Altyapı Koordinatörü Müjdat Yetkiner, 3 gün önce Oğuz Çetin'in göreve getirdiği U19 Teknik Direktörü Orhan Şam'ın görevine son verdi" paylaşımını yaptı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Ali Koç Aziz Yıldırım
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro