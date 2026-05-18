Muhammet Beşir veda etti

Bir sezonluk zorlu lig maratonu ve play-off mücadelesinin ardından tecrübeli futbolcu Muhammet Beşir, Adana 01 FK ile yollarını ayırdı. Beşir'in duygusal mesajı dikkat çekti.

VEDA ETTİ

Muhammet Beşir, uzun ve meşakkatli geçen lig sürecinin ardından TFF 2. Lig temsilcisi Adana 01 FK formasını çıkardı. Deneyimli futbolcu, kulübüyle olan birlikteliğine veda ederken duygu yüklü bir mesaj kaleme aldı. Beşir, "Uzun bir lig maratonu ve play-off maçlarının ardından 1 sezon boyunca formasını giydiğim Adana 01 FK'dan ayrılmış bulunmaktayım" sözleriyle ayrılığını resmi olarak duyurdu.



TEK TEK İSİMLERİ SAYDI

Beşir, veda mesajında kulüpte birlikte çalıştığı isimleri tek tek andı. Kulüp başkanı Menderes Kutlu'ya özel bir teşekkür yönelten deneyimli futbolcu, sezon boyunca görev yapan teknik direktörler Bekir İrtegün, Ömer Faruk Mahir ve Mehmet Yıldırım ile teknik ekiplerin tamamını da minnetle hatırladı. Beşir sezon boyunca 3 farklı teknik adamla çalıştı.

ADANA HALKINA AYRI PARANTEZ

Muhammet Beşir, veda mesajında taraftarlara ayrı bir yer ayırdı. Maçlar boyunca takımın yanından ayrılmayan Adana halkına ve Adana 01 FK taraftarlarına içten teşekkürlerini ileten Beşir, takım arkadaşlarını da bu özel vedanın dışında bırakmadı. Sahada omuz omuza mücadele ettiği isimlere de minnettarlığını dile getiren Beşir, kulüpten tam bir centilmenlikle ayrıldı. Tecrübeli futbolcunun yeni durağı henüz netlik kazanmadı.