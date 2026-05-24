Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Muhammed Salah'ın Fenerbahçe'ye gelmek için ne istediği belli oldu

Muhammed Salah'ın Fenerbahçe'ye gelmek için ne istediği belli oldu

Fenerbahçe yönetimi, Liverpool'a veda eden Muhammed Salah'la görüştü. Mısırlı futbolcu, 20 milyon euro istedi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Muhammed Salah'ın Fenerbahçe'ye gelmek için ne istediği belli oldu

Olağanüstü genel kurul öncesi Fenerbahçe’de Sadettin Saran ve yönetimi, transfer çalışmalarına devam ediyor.

MUHAMMED SALAH'LA GÖRÜŞTÜLER

Anlaşılan isimler için son kararı yeni başkana bırakacak olan mevcut yönetim, Liverpool’a veda eden Muhammed Salah’la görüştü. Sporx Youtube kanalında konuşan Senad Ok’un haberine göre; Ertan Torunoğulları, Mısırlı futbolcuyla görüşme gerçekleştirdi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
Aziz Yıldırım açıkladı: Göreve gelir gelmez inceleme başlatacakAziz Yıldırım açıkladı: Göreve gelir gelmez inceleme başlatacak

YILLIK 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Türkiye’ye gelmeye sıcak bakan Muhammed Salah, sarı-lacivertlilerden 20 milyon euro yıllık maaş talep etti.

GUIRASSY'YLE PRENSİPTE ANLAŞILDI

Sadettin Saran yönetimi, Serhou Guirassy ve Andrew Robertson’la da temasta. Guirassy’yle prensip anlaşmasına varılırken Robertson’la görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Sadettin Saran
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro