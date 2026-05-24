Muhammed Salah'ın Fenerbahçe'ye gelmek için ne istediği belli oldu

Olağanüstü genel kurul öncesi Fenerbahçe’de Sadettin Saran ve yönetimi, transfer çalışmalarına devam ediyor.

MUHAMMED SALAH'LA GÖRÜŞTÜLER

Anlaşılan isimler için son kararı yeni başkana bırakacak olan mevcut yönetim, Liverpool’a veda eden Muhammed Salah’la görüştü. Sporx Youtube kanalında konuşan Senad Ok’un haberine göre; Ertan Torunoğulları, Mısırlı futbolcuyla görüşme gerçekleştirdi.

YILLIK 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Türkiye’ye gelmeye sıcak bakan Muhammed Salah, sarı-lacivertlilerden 20 milyon euro yıllık maaş talep etti.

GUIRASSY'YLE PRENSİPTE ANLAŞILDI

Sadettin Saran yönetimi, Serhou Guirassy ve Andrew Robertson’la da temasta. Guirassy’yle prensip anlaşmasına varılırken Robertson’la görüşmeler devam ediyor.