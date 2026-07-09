Muğla'dan Portekiz'e: 3 günde 188 km

Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği başarılı sonuçların ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıta Bisiklet Takımı, şimdi rotasını Avrupa'ya çevirdi. Muğlalı sporcular, 9-12 Temmuz tarihleri arasında Portekiz'de düzenlenecek 49. Portekiz Turu'nda dünyanın önde gelen bisiklet takımlarıyla mücadele edecek.

Yedi sporcu ve dört kişilik teknik ekipten oluşan takım, Avrupa'nın prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen yarışta hem kürsü hedefiyle pedal çevirecek hem de Muğla ile Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek. Lizbon'da başlayacak organizasyonda sporcular, üç gün boyunca her gün 188 kilometrelik zorlu etapları tamamlamaya çalışacak.



Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıta Bisiklet Takımı Koordinatörü İlker Cömert, Avrupa'nın önemli takımlarıyla aynı parkurda yer almanın büyük gurur olduğunu belirterek, bu seviyedeki yarışların Türk sporcuları için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Cömert, takıma verilen destek nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da takımın Türkiye Şampiyonası'ndaki başarısını Avrupa'ya taşıyacağına inandığını ifade etti. Aras, organizasyonun yalnızca sportif başarı açısından değil, Muğla'nın ve Türkiye'nin uluslararası alanda tanıtımı bakımından da önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, sporculara başarı dileklerini iletti.