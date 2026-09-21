Mourinho İspanya'da derbi sonrası ortalığı karıştırdı

Teknik direktör Jose Mourinho, La Liga'da karşılaştığı Atletico Madrid'e 2-1 mağlup oldukları maçta maçın hakemlerine sert eleştirilerde bulundu.

La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid'e 2-1'lik yenilgi aldı.

Başkent derbisinde Atletico'da Grimaldı ve David maçı kazandıran golleri atarken Real Madrid'in golünü oyuna Arda Güler'in yerine dahil olan Rüdiger kaydetti.

Maçta Dean Huijsen 52.dakika kırmızı kart görerek takımını 1 kişi eksik bıraktı.

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, derbi sonrası yaptığı basın toplantısında elinde fotoğraflarla çıktı ve maçın hakemine karşı sert eleştirilerde bulundu.

''MAÇIN ÖZETİ BURADA''

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, maç sonu basın toplantısında hakem Ortiz Arias'a elindeki fotoğraflarıyla beraber tepki göstererek maçın özeti burada dedi.

Jose Morinho ''İki tane açık kırmızı kart var. 11'e 10 oynadıktan sonra yaşadığımız zorlukları düşünün, 50 dakika boyunca 11'e 9 oynamanın nasıl olacağını tahmin edebilirsiniz. Bugün ellerinden gelenin en iyisini yapan oyuncularımı kucaklamam gerekiyor. İlk yarıyo büyük bir karakterle oynadılar. Bundan sonra, elbette Atletico taraftarları olmak üzere, mutlu olması gerekenler hakem kurulu çünkü her şey çok garipti.'' dedi