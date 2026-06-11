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Mourinho Aziz Yıldırım'la görüştü

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından tebrik telefonu açtı. Portekizli çalıştırıcı, "Hak ettiğiniz koltuğa geç de olsa oturdunuz" dedi.

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Mourinho Aziz Yıldırım'la görüştü

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığına dönüşünün yarattığı yankı kulüp sınırlarını aştı. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre eski teknik direktör Jose Mourinho, Yıldırım'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti. Portekizli çalıştırıcının görüşmede "Hak ettiğiniz koltuğa geç de olsa oturdunuz, tebrik ederim" dediği ve başarı dileklerini aktardığı öğrenildi.

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YARIM KALAN PROJE

İki isim arasındaki bağ yeni değil. Aziz Yıldırım, 2024 yılında Ali Koç ile girdiği başkanlık yarışında Mourinho ile görüşmüş ve seçilmesi halinde Portekizliyi teknik direktör koltuğuna oturtmayı planlamıştı. Ancak seçimi kaybeden Yıldırım'ın bu projesi hayata geçirilemedi.

Mourinho Aziz Yıldırım'la görüştü - Resim : 2

MOURİNHO, ALİ KOÇ'UN YANINDA

Seçim sonrasında Mourinho, Yıldırım'a rakip olan Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'nin başına geçti ve sarı-lacivertli kulüpte görev yaptı. Şimdi Yıldırım'ın yeniden koltuğa oturmasıyla birlikte bu ilişkinin yeni dönemde nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu olmaya başladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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