Montella'ya Salih tepkisi: Milli takımda ne işi var

11 Haziranda başlayacak Dünya Kupası macerası öncesi tüm gözler A Milli takımda. Eski Ay Yıldızlı futbolcu Necati Ateş, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası geniş kadrosunu sert bir dille eleştirdi. Salih Özcan'ın kadroya alınmasına tepki gösteren Ateş, Montella'ya alternatif isimler üzerinden çarpıcı önerilerde bulundu.

MONTELLA'NIN GENİŞ KADROSU TARTIŞMA YARATTI

Vincenzo Montella'nın 2026 FIFA Dünya Kupası için açıkladığı geniş aday kadrosu, futbol kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu.

Kadrodaki bazı isimler soru işaretleri yaratırken yorumcu Necati Ateş, sporON YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede doğrudan bir ismin üzerine giderek Montella'ya sert bir mesaj gönderdi.

ATEŞ'TEN SALİH ÖZCAN ELEŞTİRİSİ

Necati Ateş'in en sert eleştirisi Salih Özcan'a ayrılan yer üzerine geldi. Bu sezon kulübünde yalnızca 71 dakika forma giyen Salih Özcan'ın geniş kadroya dahil edilmesini kabul edilemez bulan Ateş, "Salih Özcan'ın burada ne işi var. Sezonun genelinde 71 dakika oynamış. Hocam, 71 dakika oynamış bir oyuncuyu geniş kadroya çağırma. Daha hak eden oyuncular varsa onları çağır" diyerek Montella'ya doğrudan seslendi.

"HAK EDENLERİ ÇAĞIR"

Ateş eleştirilerini yalnızca Salih Özcan ile sınırlı tutmadı. Süper Lig'de Alanyaspor formasıyla mücadele eden bir stoper oyuncusunun da geniş kadroya dahil edilmesi gerektiğini savunan yorumcu, bu ismin kadroya giremeyebileceğini kabul etmekle birlikte hak edenin görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguladı. Ateş, "Belki götüremeyeceksin çünkü çok fazla stoper alternatifli oyuncun var. Biraz daha hak edenleri, daha çok oynayanları, süre alanları çağır" dedi.



FATİH TERİM VE GÜNEŞ ÖRNEĞİ

Ateş, sakatlanma nedeniyle oynayamayan ve geçmişte büyük performanslar sergilemiş isimlerin kadroya alınmasını ise ayrı bir çerçevede değerlendirdi. Fatih Terim ve Şenol Güneş dönemlerinde de bu yaklaşımın uygulandığını hatırlatan yorumcu, 60-70 kez milli olmuş tecrübeli isimlerin sakatlık nedeniyle oynamamış olsalar bile kadroya alınabileceğini kabul etti ve Salih Özcan'ın durumunun bu istisnai kategoriye girmediğini de net biçimde ortaya koydu.