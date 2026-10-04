Montella'nın yerine gelecek isim netleşti: İtalya maçından sonra projesini sunacak

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A Milli Futbol Takımı'nda üst üste alınan kötü sonuçların ardından Vincenzo Montella üzerindeki baskı artarken, İtalya karşılaşması İtalyan çalıştırıcının geleceği açısından kritik bir sınav haline geldi. Montella'nın görevinden ayrılması durumunda ise TFF'nin yeni teknik direktör için alternatiflerini belirlediği iddia edildi.

Milli Takım'da son dönemde alınan sonuçlar ve teknik tercihlerin ardından Montella'nın geleceği tartışma konusu oldu. İtalyan teknik adamın görevine devam edip etmeyeceği konusunda gözler oynanacak İtalya maçına çevrildi.

Özellikle oyuncu tercihleri nedeniyle eleştirilen Montella'nın, İtalya karşılaşmasının ardından görevinden ayrılabileceği ileri sürüldü.

ÜÇ İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Montella ile yolların ayrılması ihtimalinde TFF'nin teknik direktörlük koltuğu için Abdullah Avcı, Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'ı gündemine alacağı belirtildi.

Üç deneyimli teknik adamın da Milli Takım için hazırlayacakları projeler üzerinden değerlendirileceği ifade edildi.

PROJELERİNİ SUNACAKLAR

İddiaya göre federasyon, aday olarak belirlenen teknik direktörlerden Milli Takım'a yönelik çalışma planlarını ve projelerini sunmalarını isteyecek.

Yapılacak görüşmelerin ardından teknik direktörlük görevi için karar verilmesi beklenirken, yeni çalıştırıcının kasım ayındaki maçlar öncesinde takımın başına geçmesinin planlandığı aktarıldı.

Montella'nın geleceğiyle ilgili nihai kararın ise İtalya karşılaşmasının ardından verilmesi bekleniyor.