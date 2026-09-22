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Montella’nın taktiği Milli takımı karıştırdı

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella’nın Uluslar Ligi için açıkladığı sürpriz aday kadro hesapları karıştırdı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Montella’nın taktiği Milli takımı karıştırdı
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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella Uluslar Ligi'nde 25 Eylük Pazar günü karşılaşacağı Fransa mücadelesi öncesinde Milli takımı karıştıracak bir olaya imza attı.

FORMAYI HAKEDEN ALACAK

A Milli Takım’da Fransa, İtalya ve Belçika ile oynanacak kritik UEFA Uluslar A Ligi karşılaşmaları öncesi forma savaşı iyice kızıştı.
Montella’nın belirlediği 29 kişilik aday kadroda tecrübeli isimler, genç yıldızlar ve gösterdikleri performanslarıyla Milli Takıma yeni seçilen futbolcular arasında sıkı bir rekabet olacak.

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REKABETİ CANLI TUTUYOR

İtalyan teknik adamın kadro tercihinin arkasındaki en önemli düşüncelerden biri formayı hakedenin giymesi ve forma için sıkı rekabet ortamı sağlamak. Sezon başından itibaren Milli futbolcuları statlara gidip yakından takip eden Montella ve ekibi, liglerdeki performansları mercek altına aldı.

Montella’nın taktiği Milli takımı karıştırdı - Resim : 2

Milli Takıma ilk kez seçilen Bartuğ Elmaz, İlhan Fakılı, Adil Demirbağ ve Melih Kabasakal’ın tercihleri de Milli formanın isime bakmaksızın kimse için garanti olmadığını gözler önüne serdi. Montella, kulübünde iyi oynayan her futbolcuya kapının açık olduğu mesajını verdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Montella Milli Takım
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