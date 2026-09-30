Montella'nın ne zaman kovulacağı belli oldu: Takımda kalmasının tek bir yolu kaldı

UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız ilk 2 maçın ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. İlk maçta Fransa'ya tek golle kaybeden ay-yıldızlılar ikinci maçında ise İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.

MONTELLA TEPKİLERİN HEDEFİNDE

Dünya Kupası'nın ardından Uluslar Ligi'nde de art arda gelen kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Vincenzo Montella eleştirilerin hedefi haline geldi. Tepkilerin odağındaki Montella görevine devam edeceğini söylerken flaş bir iddia ortaya atıldı.

EN AZ 4 PUAN GEREKİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Vincenzo Montella'nın göreve devam edebilmesinin tek yolu kaldı. İtalyan teknik adamın Belçika ve İtalya maçlarında en az 4 puan alması gerektiği belirtildi.

YENİLGİ HALİNDE AYRILIK KAÇINILMAZ

Haberde bir mağlubiyetin daha gelmesi halinde İtalyan teknik adamla yolların ayrılmasının kaçınılmaz hale geleceği ifade edildi.