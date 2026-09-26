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Montella'nın milli takıma almadığı Berke Özer Türkiye'ye dönüyor: Aldığının 5 katını kazanacak!

Fransa'nın Lille takımında oynayan, Montella'nın milli takıma almadığı Berke Özer, Türkiye'ye dönüyor. Aldığının 5 katını kazanacak!

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Montella'nın milli takıma almadığı Berke Özer Türkiye'ye dönüyor: Aldığının 5 katını kazanacak!

Fransa'da gösterdiği başarıya rağmen Vincenzo Montella'nın milli takım kadrosuna almadığı Berke Özer Türkiye'ye dönüyor. Berke Özer, Lille'de aldığının 5 katını kazanacak.

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Bu sezon çıktığı 5 maçta 3 kez kalesini gole kapatan Berke Özer, Fransa'da ayın kalecisi seçildi. Monaco'nun 13 puanla lider olduğu ligde Lille 10 puanla 4. sırada yer alıyor.

BERKE ÖZER TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR: 5 KATINI KAZANACAK

Karadeniz Gazetesi'ndeki habere göre; Trabzonspor'un yetkilendirdiği bir menajerin Lille Kulübü yetkilileri ile bir araya geldiği ve Berke için teklif yaptığı belirtildi.
Haberde, Lille yönetiminin ayrılığa sıcak bakmasa da Berke'nin önerilen şartların iyi olması nedeniyle Trabzonspor'un teklifine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Haberde "Aynı kaynaklarımız Berke için Trabzonspor'un şu anda Lille'de kazandığı paranın 5 katını teklif ettiği ileri sürdü" denildi.
Kaleci Onana'nın sözleşmesinin sezon sonunda biteceği, Trabzonspor'un Berke'nin transferini resmileştirmesi halinde 10 yıl kaleci sorunu yaşamayacağı da ileri sürüldü.
Berke'nin piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kariyerinde Fenerbahçe, Westerlo (Belçika), Portimonense (Portekiz), Eyüpspor, Ümraniyespor ve son olarak da Lille formalarını giyen Berke'nin Lille ile sözleşmesi 2029'da bitiyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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