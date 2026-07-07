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Montella'nın kulakları çınlasın: Anında istifa etti

Dünya Kupası'nda istifa eden teknik direktörler kervanına Portekiz'in hocası da eklendi. Montella'nın kulakları çınlasın: Anında göreci bıraktığını açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Montella'nın kulakları çınlasın: Anında istifa etti

2026 Dünya Kupası'nda elenen takımların teknik direktörleri anında istifa ediyor.
Bu teknik direktörlere Portekiz'in hocası Roberto Martinez de eklendi. Martinez, son 16 turunda İspanya'ya 1-0 yenildikleri maçtan hemen sonra ayrılığını açıkladı.

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Martinez, 2022 Dünya Kupası'nın ardından göreve başlamıştı.
Karşılaşma sonrası konuşan Martinez, "Bu, bir dönemin sonu. Yeni bir sese, yeni bir lidere sahip olmak önemli. Buraya Dünya Kupası'nı kazanma hedefiyle geldim ve kazanamadığım için devam etmenin bir anlamı yok. Anıları yanımda götürüyorum ve umarım Portekiz'in de takımın başında teknik direktör olarak geçirdiğim 3,5 yıldan güzel anıları kalır. Hayatımın deneyimiydi" ifadelerini kullandı.

MONTELLA ORALI BİLE OLMADI

Bundan önce de elenen 7 ülkenin milli takımlarının hocası istifa etmişlerdi.
İstifa etmeyen sadece bizim milli takımın hocası Vincenzo Montella kaldı. Üstelik Türkiye, favori gösterildiği gruptan bile sonuncu olarak çıkamamıştı.
Buna rağmen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da desteklediği Vincenzo Montella, göreve devam edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Vincenzo Montella İspanya Dünya Kupası
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