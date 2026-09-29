Montella'nın biletini tarihini vererek kestiler: İtalya'yı kurtardı kendisi bitti!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci maçında İtalya'dan fark yedi. İlk maçta Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 yenilen milliler, ikinci maçta Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın sonucu İtalya'da coşkuyla karşılandı. Montella'nın biletini tarihini vererek kestiler ve "İtalya'yı kurtardı kendisi bitti!" yorumunu yaptılar.

İtalyan basınından öne çıkan haber ve yorumlar şöyle:

Eurosport Italia: Kurtuluşu simgeleyen bir zafer. Roberto Mancini'nin milli takımı , birkaç gün önce Roma'daki Stadio Olimpico'da Belçika'ya yenilerek aşağılandıktan sonra , mütevazı Bursa stadyumunda Vincenzo Montella'nın Türkiye'sini adeta yerle bir etti ve Kevin De Bruyne ve arkadaşlarından aldıkları hezimeti hemen unuttu.

"MONTELLA'NIN MİLLİ TAKIMINA EZİCİ ÜSTÜNLÜK"

TUTTOSPORT: Güçlü bir İtalya takımı, Roma'da Belçika'ya karşı aldığı hayal kırıklığı yaratan yenilgiden sonra Milletler Ligi'ne geri döndü. İtalya Milli Takımı, Belçika'ya mağlubiyetinin ardından Montella'nın milli takımını ezici bir üstünlükle yendi.

IL FATTO QUOTIDIANI: Hızlı, teknik, agresif, muhteşem: Belçika karşısında aldığı utanç verici yenilgiden sonra İtalya beklenmedik şekilde, Türkiye'yi ezici bir şekilde mağlup etti. Milletler Ligi'ndeki ikinci maç hoş bir sürpriz oldu: Mancini her şeyi değiştirdi ve deplasmanda dört gollü galibiyet elde etti, ilk kez forma giyen oyuncular iyi performans sergiledi.

GAZZETTA DI PARMA: İtalya eğlendirdi, keyif aldı ve kendini affettirdi: Türkiye'de ezici bir zafer elde etti.

ANSA: Türkiye’de başka bir İtalya. İtalya, Mancini'nin genç oyuncularıyla Türkiye'ye karşı üstünlük kurarak galip geldi. Roberto Mancini, farklı bir İtalya yarattı ve Belçika karşısındaki kötü başlangıcın ardından Bursa'da yankı uyandıran bir zafer yaşadı.

"BURSA MAVİYE BÜRÜNDÜ"

SKY SPORT: İtalya, Belçika karşısındaki kötü performansının ardından Türkiye'de aldığı ezici bir galibiyetle kendini affettirdi. Mancini, Uluslar Ligi’ndeki ilk maça göre sekiz değişiklik yaptı ve bunda haklıydı.

SPORT MEDIA SET: Bursa maviye büründü, İtalya Türkiye'yi 4-1 yendi. Belçika karşısındaki yenilgiden sonra kendisini toparlayan İtalyan Milli Takımı etkileyici bir performans sundu.

CALCIOMERCATO: İtalya, Dünya şampiyonu İspanya gibiydi. Mancini yeni bir şeyler getirdi. İspanya gibi görünüyordu ama aslında İtalya'ydı. Üç gün önce Belçika'ya yenilen İtalya’dan farklı bir milli takım, farklı oyuncular, tamamen farklı bir oyun ve tamamen farklı bir ruh vardı.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Fransa yenilgisinin ardından Türkiye’nin İtalya karşısında sergilediği kötü performans ve Bursa'daki öfke, teknik direktörün pozisyonunu tehlikeye attı. İtalya karşısında aldığı yenilgiden sonra Montella'nın Kasım ayına kadar Türkiye'nin başında kalacağını düşünmek zor.