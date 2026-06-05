Montella'dan Dünya Kupası öncesi sakatlık açıklaması

2026 Dünya Kupası için ABD'ye giden A Milli Futbol Takımımız, turnuva öncesi son hazırlık maçında Venezuela'yla karşı karşıya gelecek.

7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de oynanacak karşılaşma öncesi teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

SAKATLIĞI BULUNAN FUTBOLCULARIN SON DURUMU

Sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili olarak İtalyan teknik adam, "Hakan Çalhanoğlu'nu yavaş yavaş aramıza almaya başladık. Kenan Yıldız da aramıza gelmeye başlayacak. Kerem Aktürkoğlu belki bu maçta birkaç dakika görecektir. Ferdi Kadıoğlu da aynı şekilde… Amacımız 13 Haziran'a herkesi en iyi şekilde hazırlamak" dedi.

"KOLAY DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

Gruptaki rakiplerini değerlendiren Montella,"Aslında birbirine yakın takımlardan oluşan bir grup olduğunu söyleyebilirim. Futbolda hiçbir zaman kolay diye bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.