Montella'dan Dünya Kupası öncesi sakatlık açıklaması

UEFA Avrupa Ligi finalinde oynanan Aston Villa - Freiburg maçı öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

"BU COŞKU ÇILGINLIĞA DÖNÜŞMEMELİ"

Sky’a açıklamalarda bulunan Montella, "Dünya Kupası kısa bir turnuva ve nasıl geldiğinize çok bağlı. Bazı olaylar belirleyici olabilir ancak bu, şampiyonluk favorisi takımlar için de geçerli. Hedefimiz grup aşamasını geçmek ama tek maçta her şeyin olabileceğini biliyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Her ne kadar büyük bir güven ve coşkuya sahip olsak da bu coşku çılgınlığa dönüşmemeli” dedi.

"DİZİNDE BAZI SORUNLAR YAŞADI"

Kenan Yıldız’ın durumuna dair konuşan İtalyan teknik adam, "Kenan Yıldız 21 yaşında bir genç. Umarım bu, katıldığı pek çok Dünya Kupası'nın ilki olur. Son dönemde dizinde bazı sorunlar yaşadı ve bu yüzden antrenmanlarda yüzde 100'ünü veremedi. Umarım tamamen iyileşir. Motivasyona gelince, o kendiliğinden gelir” sözlerini sarf etti.

"UMARIM OYNAYABİLECEK DURUMA GELİR"

Hakan Çalhanoğlu’nun durumu için ise Montella, "Hakan Çalhanoğlu, İstanbul'a geldi. Bunun için hem kendisine hem de Cuma gününden itibaren onu değerlendirmemize izin veren Inter'e teşekkür ederim. Umarım Dünya Kupası'nda oynayabilecek duruma gelir. O bizim için önemli bir oyuncu” ifadelerini kullandı.