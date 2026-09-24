Montella'dan aylar sonra Dünya Kupası itirafı: Görevden alınabilirdim

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası ile ilgili aylar sonra itirafta bulundu ve "Görevden alınabilirdim" dedi.

Montella, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yarın karşılaşacakları Fransa maçı öncesi İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'un sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin kolay grupta olmadığını belirten Montella, "Fransa'nın, diğerlerinin yanına yaklaşamayacağı bir kalitesi ve oyuncu kadrosu var. Sadece İspanya ve belki Portekiz rekabet edebilir. Yarı finali kaybettiler ama İspanya'ya karşı. Onların gerçek hayal kırıklıkları başka yerlerde ama (Zinedine) Zidane ile coşkularını yeniden buldular. Yine de onlar için de kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.

Montella, İtalya ile oynayacakları maçlar için de şöyle konuştu:

"Maçların dengeli geçeceğini düşünüyorum. En azından öyle umuyorum. Bizim takımımızda da çok sayıda genç oyuncumuz var ve bu yeni değil. Bu formatta maç kaybetmeyi göze alamazsınız. Ama bu şekilde güzel, hepsi belirleyici maçlar. Uluslar A Ligi'nde ilk kez yer alıyoruz ve Avrupa'nın en iyileriyle rekabet etmek istiyoruz. Yükselen bir takımız. Kendi yolumuza bakmalıyız.

Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür gibi önemli isimler sakatlıkları nedeniyle yok. 4 maçlık bir periyotta her şey kaçınılmaz olarak daha zor hale gelse de bu yeni oyuncular için bir test niteliğinde olacak."

Montella, Kenan Yıldız'la ilgili bir soruya da "Yeteneği ve büyük bir oyuncu olma potansiyeli var. Kenan dünyanın en iyi oyuncularından biri olacak. Belki Kenan bugün klasik bir 10 numara değil ama o yaşta değişiyorsunuz, dönüşüyorsunuz. Kanatta başlayıp, içeri kat ederek de 10 numara gibi oynayabilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYA KUPASI İTİRAFI

Montella, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki performansıyla ilgili soruya da şu cevabı verdi:

"Sonuçlara baktığımızda kesinlikle iyi gitmedi. Performanslara baktığımızda daha iyisini yapabilirdik. Biraz şansımız yoktu ama bahane aramıyorum. İlk iki maçta en azından 1 puan almak için kale önünde daha etkili olmalıydık. Orada yetersiz kaldık. Avrupa Şampiyonası’na katıldık, harika bir turnuva oynadık. 24 yıl sonra Dünya Kupası’na gittik. İlk kez Uluslar A Ligi'ndeyiz. Görevden alınabilirdim ama federasyon daha ötesine, geleceğe baktı.

Bence Avrupa’nın en genç ülkesi. Her yerde büyüme var ve spora çok yatırım yapılıyor. Burada uzun vadeli programlar yapılıyor. Adana Demirspor ve A Milli Takım ile beraber 5 yıldır buradayım ve kendimi evimde gibi hissediyorum. Bana saygı duyuyorlar, beni takdir ediyorlar ve uzun süre daha devam etmekten memnuniyet duyarım." (AA)