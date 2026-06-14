Montella suçlaması

Ay - Yıldızlılar Dünya Kupası serüvenine kötü başladı. Milliler Avustralya'ya 2-0 yenildi. NTV ekranlarında A Milli Takım'ın Avustralya yenilgisini didik didik eden Bülent Timurlenk, istatistiklerin gerçeği gizlediğini, oyuncuların Dünya Kupası ciddiyetinde olmadığını ve Montella'nın taktik hatalar yaptığını tek tek sıraladı.

DOKUZ SÜTUNA MANŞETLİK YENİLGİ

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım, D Grubu açılış maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi. NTV'nin Kupa Günlüğü programında konuşan deneyimli spor yorumcusu Bülent Timurlenk, yenilgiyi hem futbol hem de gazetecilik açısından tarihi bir utanç olarak nitelendirdi. Bu kadar yetenekli oyuncuyla Avustralya'ya gol atılamamasını hazmedemeyen Timurlenk, sonucun spor sayfalarında dokuz sütuna manşet değerinde olduğunu vurguladı.

İSTATİSTİKLER YALAN SÖYLEDİ

Timurlenk'in en çarpıcı tespitlerinden biri Türkiye'nin maç istatistiklerine ilişkindi. Yüzde 70 top hakimiyeti ve 30 gol girişimiyle kağıt üzerinde baskın görünen A Milli Takım'ın rakip kaleciyi gerçek anlamda yalnızca iki kez zorladığını hatırlatan yorumcu, rakamların sahada yaşananları örtbas ettiğini söyledi. Türkiye'nin topu hızlı çevirmek yerine rakibe nefes aldırdığını, Avustralyalı oyunculara adeta poz vererek fotoğraf çektirme fırsatı tanıdığını belirterek modern futbolda pas oranının değil, rakibi bunaltan hız ve baskının belirleyici olduğunu hatırlattı.

MONTELLA'NIN TERCİHLERİ SORGULANDΙ

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın hem ilk 11 seçimini hem de oyun içi müdahalelerini eleştiren Timurlenk, bu tercihlerle ilgili ciddi soru işaretleri taşıdığını ifade etti. Sezonun en formda orta saha oyuncularından Orkun Kökçü'nün ilk 11'de yer bulamamasını anlaşılmaz bulan yorumcu, Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper Yılmaz'ın saha içinde pozisyon değiştirmesi gerektiğini ancak bu hamlenin hiç yapılmadığını vurguladı. Oyundan alınan Barış Alper Yılmaz kararını da yanlış bulan Timurlenk, kenara çekilmesi gerekenin Barış değil, sol kanada kaydırılması gereken Kerem olduğunu savundu. Son olarak Salih Özcan'ın kulüp takımında düzenli forma giyemezken milli takımda sahaya sürülmesini de sert bir dille sorguladı.

"BOYUMUZUN ÖLÇÜSÜNÜ ALDIK"

Timurlenk, maçı tanımlamak için çarpıcı bir ifade kullandı. Kerem Aktürkoğlu'nun Avustralyalı stoperler arasında sıkışıp kalan görüntüsünü maçın sembolü olarak gören yorumcu, bu fotoğrafın yenilginin özünü anlattığını belirtti. Fiziksel ve taktiksel açıdan ezilen A Milli Takım için "boyumuzun ölçüsünü aldık" nitelendirmesini kullanan Timurlenk, Türkiye'nin gerçekçi bir özeleştiri yapması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

ÖZGÜVEN Mİ, KİBİR Mİ?

Timurlenk'in en sert yargısı ise oyuncuların zihinsel hazırlığına yönelikti. Turnuvada beklentilerin en gerisinde kalan takımın Türkiye olduğunu söyleyen yorumcu, A Milli Takım'ın açılış maçını kazanmanın gerektirdiği ciddiyet ve profesyonellik içinde olmadığını düşündüğünü açıkça ifade etti. Özgüven ile kibir arasındaki ince çizgiye dikkat çeken Timurlenk, "Nasıl olsa yeneriz" rahatlığının sahaya yansıdığını ve bunun bedelinin ağır ödendiğini söyledi.

KİRİLMA ANI: ABDÜLKERİM'İN DİREĞİ

Timurlenk'e göre maçın kaderini belirleyen an, Abdülkerim Bardakcı'nın direkten dönen şutuydu. O topun içeri girmesi halinde karşılaşmanın seyrinin tamamen farklılaşabileceğini öne süren yorumcu, o kritik anın ardından Avustralya'nın daha da güvenle oynamaya başladığını ve Türkiye'nin psikolojik olarak sarsıldığını ima etti.