Montella soyunma odasında futbolcuları topladı: İtalya maçı öncesi mesajı verdi

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.

Maçtan sonra konuşan A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, "Şu ana kadar oynadığımız mental ve fiziksel en iyi maçlardan biriydi. Korakor bir mücadele oldu. Üzgünüm çünkü daha fazlasını hak ettik. Ancak bu maç şunu gösterdi ki; herkesle mücadele ederiz." ifadelerini kullandı.

MONTELLA FUTBOLCULARI TOPLADI

Fanatik'in haberine göre; Soyunma odasında futbolcuları tebrik eden Montella, "Hepiniz çok iyi oynadınız. Sonuna kadar mücadelenizi ve ruhunuzu ortaya koydunuz. Fakat bir anlık konsantrasyon kaybında golü yedik. Her şeye rağmen öncesinde, sonrasında biz de atabilirdik. Kazanabilirdik bu maçı. Şimdi hemen enerjimizi toplayıp, İtalya maçına odaklanacağız. Size inanıyorum ve ilk günden bu yana güveniyorum. Bu kez galip geleceğiz. Yeter ki aynı disiplin ve tutkuyla oynayalım." dedi.

İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK

Vincenzo Montella'nın, Bursa'da oynanacak olan İtalya maçında ilk 11'i değiştirmeyi planladığı belirtildi.

Fransa'ya karşı 5'li savunma ile başlayan milli takımın İtalya maçında yeniden 4'lüye dönmesi bekleniyor.

Orkun Kökçü'nün durumuna göre farklı bir orta saha kurgusu olabilir.

Arda Güler'in 10 numara bölgesine geçmesi beklenirken, kanatlarda Can Uzun, Oğuz Aydın, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu arasında tercih yapılacağı yazıldı.

Forvette Barış Alper Yılmaz ya da Deniz Gül'ün oynayacağı belirtildi.