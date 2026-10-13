Montella sonrası milli takımda Berke Özer iddiası

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından gözler kaleci Berke Özer'e çevrildi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki file bekçisinin yeniden milli takıma davet edilmesi ihtimali gündeme geldi.

Montella döneminde yaşanan gelişmeler nedeniyle milli takım kadrosunun dışında kalan Berke Özer'in, teknik heyette yaşanacak değişimin ardından Ay-Yıldızlı formaya yeniden kavuşup kavuşmayacağı merak ediliyor.

BERKE ÖZER'İN MİLLİ TAKIM SÜRECİ

Berke Özer, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanan Bulgaristan maçının ardından kadroya alınmaması üzerine milli takım kampından izinsiz ayrılmıştı. Yaşanan gelişme, genç kalecinin milli takımdaki geleceği konusunda tartışmalara neden olmuştu.

Uluslar Ligi karşılaşmalarında alınan sonuçların ardından Berke'nin yeniden kadroya çağrılıp çağrılmayacağı da gündeme gelmişti. Dönemin teknik direktörü Vincenzo Montella, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Berke'den herhangi bir telefon almadığını belirterek bu konuyu konuşmak için doğru zaman olmadığını ifade etmişti.

Montella ile yolların ayrılmasının ardından Berke Özer'in milli takıma dönüş ihtimali yeniden tartışılmaya başlandı. Ancak kalecinin yeniden kadroya çağrılacağına ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

FRANSA'DA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Lille formasıyla Fransa Ligue 1'de mücadele eden Berke Özer, sergilediği performansla öne çıkan isimler arasında yer aldı. Verilen istatistiklere göre ligde çıktığı 5 karşılaşmada 4 gol yiyen milli kaleci, maç başına 0,80 gol ortalaması yakaladı.

Kurtarış yüzdesini yüzde 81'e çıkaran Berke, özellikle Toulouse karşısında sergilediği performansla dikkat çekti. Lille'in 1-0 kazandığı karşılaşmada 9 kurtarış yapan 26 yaşındaki file bekçisi, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Fransa'daki performansını sürdürmek isteyen Berke'nin, milli takım kapısının yeniden açılması halinde aday kadro için seçeneklerden biri olması bekleniyor.

A MİLLİ TAKIM FORMASINI 2 KEZ GİYDİ

Berke Özer, A Milli Takım formasıyla şu ana kadar 2 karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli kaleci, 7 Haziran 2025'te ABD ile oynanan ve Türkiye'nin 2-1 kazandığı hazırlık maçında kaleyi korudu. Milliler, 11 Haziran 2025'te Meksika ile oynanan karşılaşmadan ise 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Lille'deki performansıyla yeniden gündeme gelen Berke Özer'in milli takımdaki geleceği merak konusu olurken, gözler yeni teknik yapılanmanın tercihleri ve açıklanacak aday kadroya çevrildi.