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Halk TV Spor Montella planı şimdiden yaptı: Kafasında ne olduğu ortaya çıktı

Montella planı şimdiden yaptı: Kafasında ne olduğu ortaya çıktı

Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı sonrası Montella eleştirilerin hedefi haline geldi. İtalyan teknik adamın milli takım sonrası kulüp çalıştırmayı planladığı öğrenildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Montella planı şimdiden yaptı: Kafasında ne olduğu ortaya çıktı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimiz ilk iki maçın ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Ay-yıldızlılar ilk olarak Avustralya'ya daha sonrasında ise Paraguay'a mağlup oldu.

MONTELLA ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Henüz gol bile atamayan millilerimiz grupta son sıraya demir atarken Dünya Kupası'na veda etmemiz kesinleşti. Yaşanan bu hayal kırıklığı sonrası teknik direktör Vincenzo Montella tepkilerin hedefi haline geldi.

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"KAFASINDA KULÜP ÇALIŞTIRMAK VAR"

İtalyan teknik adamla yolların ayrılması gerektiği vurgulanırken Sercan Hamzaoğlu'ndan flaş bir iddia geldi. 343 Digital Youtube kanalında konuşan Sercan Hamzaoğlu, Montella'nın kulüp çalıştırma fikrinin olduğunu söyledi.

Hamzaoğlu konuşmasında “Montella’nın kafasında kulüp takımı çalıştırmak var. Milli takımın başından ayrıldıktan sonrası için bunu düşünüyor. Kafasında böyle bir düşünce olan kişinin, milli takımda devam etmemesi gerekiyor" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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