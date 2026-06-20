Montella Paraguay'ın taktiğini açıkladı: Nasıl kazanacaklarını anlattı

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacakç Milli maç öncesi Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

"DENGEDE BİR MAÇ BEKLİYORUM"

Maç öncesi beklentilerini anlatan Montella, "Nihayet maç günü geldi. Uzun bir hafta geçti. Çok fazla konuştuk. Sahaya çıkmak için çok motiveyiz. Takım odaklanmış ve birlik içinde. Dünya kupası'nda çoğu maç zordur. Maçların çoğu dengede geçiyor, bugün de böyle bir maç bekliyorum" dedi.

"HER TÜRLÜ İHTİMALE HAZIRLIKLIYIZ"

Rakibin dizilişi için İtalyan teknik adam, "Paraguay'ın kadrosuna baktığımızda her zamanki gibi 4-2-3-1 başlayabilirler, aynı oyuncularla 4-3-3 oynayabilirler. Her türlü ihtimale hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.

"DERİNLEMESİNE KOŞU ATMAMIZ GEREKİYOR"

Defans arkasına sarkmaları gerektiğini vurgulayan Montella, "Biz topa sahip olduğumuzda kendini daha rahat hisseden bir takımız. Rakip savunma arkasına daha fazla derinlemesine koşu atmamız gerekiyor. Kapanan rakiplere karşı modern futbol bunu gerektiriyor. Alan az olduğunda defans arkasındaki boşluklara koşu atmak gerekir" sözlerini sarf etti.