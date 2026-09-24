A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın iki yıldız oyuncusuyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

Sezonun ilk bölümünde kulüp takımlarında beklentilerin altında kalan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'a özel destek veren İtalyan çalıştırıcının, oyuncularıyla birebir görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

MONTELLA'DAN ÖZEL GÖRÜŞME

Milli takım kampında futbolcularının moral ve motivasyon seviyesini yüksek tutmaya çalışan Vincenzo Montella'nın, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ile özel toplantılar yaptığı ifade edildi.

Deneyimli teknik adamın iki oyuncusuna olan güvenini açık şekilde ortaya koyduğu ve Fransa karşılaşmasının onlar için önemli bir fırsat olduğunu vurguladığı öğrenildi.

"SİZE GÜVENİYORUM"

Montella'nın yaptığı görüşmede oyuncularına şu sözlerle seslendiği aktarıldı:

"Size güveniyorum. Kalitenizi biliyorum. Bunu yeniden göstermek için Fransa maçı harika bir fırsat. Tüm dünyanın gözü Zidane'ın ilk karşılaşması olduğu için bu maçta olacak. Siz de bunu çıkış maçı olarak görün. Daha önce milli takıma verdiğiniz katkıyı herkes gördü. Şimdi onlara bunu hatırlatma zamanı geldi."

FRANSA MAÇI TARİH OLACAK

Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın son dönemde eleştirilerin odağında yer almasına rağmen Montella'nın iki oyuncuya da olan inancını koruduğu belirtildi.

A Milli takımda teknik heyet, Fransa karşısında alınacak olumlu bir sonucun yanı sıra iki futbolcunun göstereceği performansın da milli takım adına tarihi bir önem taşıdığını düşünüyor.

GÖZLER İKİ YILDIZDA OLACAK

Türkiye'nin Fransa ile oynayacağı mücadelede gözler sadece sonucun üzerinde olmayacak. Milli takımın hücum hattında görev yapması beklenen Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın ortaya koyacağı performans da yakından takip edilecek.

Montella, kritik karşılaşma öncesinde iki oyuncusuna verdiği destekle hem özgüvenlerini artırmayı hem de sahada maksimum verim almayı hedefliyor.