Montella isyan etti TFF harekete geçti: Milli takıma siyahi santrfor geliyor

24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın kötü oyunu eleştirileri de beraberinde getirdi. Grup maçları bitmeden turnuvaya havlu atan Ay - Yıldızlılar Haiti ile birlikte Dünya Kupası'nın en zayıf 2 takımı olarak büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella forvet sıkıntısına dikkat çketi.

Ay - Yıldızlıların Dünya Kupası'nda erken veda etmesindeki en büyük etkenlerden biri santrfor eksikliği olarak gösterildi.

MONETALLA İSTEDİ TFF HAREKETE GEÇTİ

Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan TFF'nin Montella'nın şikayeti üzerine harekete geçtiğini söyledi. Arslan, youtube yayınında, "Santrfor konusunda Montella'nın çok ciddi bir şikayeti var. 'Türkiye'de ben Cenk Tosun'dan sonra bir santrfora sahip olamadım' diyor. Deniz Gül'ü yeterli görmüyor. Bunun için bir formül geliştirmiş Türkiye Futbol Federasyonu" ifadelerini kullandı.

62 ŞUT 0 GOL

Kadrodaki tek 9 numara 21 yaşındaki Porto'lu Deniz Gül'dü. Ancak Montella onu sahaya sürmek yerine Kerem Aktürkoğlu'nu bu pozisyonda denemekle yetindi. Sonuç iki maçta 62 şut, sıfır gol oldu.

SİYAHİ FORVET

Mehmet Arslan'ın iddiasına göre Monetalla'nın isyanı sonuç getirdi ve TFF harekete geçti. Bu şikayetin ardından TFF'nin devşirme model üzerine bir formül geliştirdiği öğrenildi. Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: Büyük olasılıkla siyahi bir forveti hazırlıyorlar.

EN KUVVETLİ ADAY

Arslan'ın açıklamalarının ardından gündemin odağına 2022'de Stefan Kuntz döneminde de adı geçen Rhian Brewster oturdu. Kuntz, o dönem yaptığı paylaşımda Sheffield United-Blackpool maçını izlediklerini ve Türk Milli Takımı'nda oynayabilecek isim olarak Brewster'ı incelediklerini belirtmişti.



BREWSTER KİMDİR?

2000 doğumlu Brewster, Kıbrıslı Türk bir annenin ve Barbadoslu bir babanın oğlu. İngiltere'de doğan ve İngiliz A Milli Takımı'na hiç çağrılmayan 26 yaşındaki forvet, İngiltere, Barbados ve Türkiye milli takımları arasında seçim yapma hakkına sahip. Chelsea altyapısından yetişen 1.80'lik santrfor, 2020-21 sezonunda Liverpool U23'ten Sheffield United'a 26 milyon euroya transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri ise Transfermarkt'a göre 2,5 milyon euro.