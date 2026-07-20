"Montella ile yollar ayrılacak": Yerine gelecek isim bile belli oldu

2026 Dünya Kupası'ndan elenen takımların hocaları, elendikleri maçlardan hemen sonra görevlerini bıraktılar. Son olarak Fransa Milli Takımı Deschamps da İngiltere'ye yenilip, dünya dördüncüsü olmalarının ardından vedasını açıkladı.

Kupanın en erken elenen takımlarından biri olmamıza rağmen Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise görevinde kalacağını duyurdu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da Montella'nın görevine devam edeceğini onayladı.

YERİNE GELECEK HOCAYA TEKLİF BİLE GİTMİŞ

Ancak Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'i yakından takip eden Ukraynalı gazeteci Igor Burbas'dan çok çarpıcı bir iddia geldi.

Ukraynalı gazeteci katıldığı BurBuzz Youtube kanalındaki programda Montella ile yolların ayrılacağını ileri sürdü.

Burbas, "Arda Turan'a Türkiye A Milli Takım teknik direktörlüğü teklif ediliyor. Vincenzo Montella'yı henüz göndermediler ama anladığım kadarıyla yerine layık birisini bulurlarsa yolları ayırmaya hazırlar" ifadelerini kullandı.



Bu arada Arda Turan, daha önce Kafa Sports Youtube kanalında katıldığı programla milli takım için yöneltilen bir soruya "A Milli Takım'ın muhteşem bir hocası var. Böyle şeyler olabilir. Buraya kadar çok iyi bir iş yaptı" cevabını vermişti.